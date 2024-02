Allarme infortuni dopo la partita col Catanzaro. Hristov e Bandinelli sotto osservazione

È allarme rosso, in casa Spezia, per gli infortuni a Hristov e Bandinelli: entrambi rischiano di saltare la sfida-salvezza a Terni. Hristov nel match contro il Catanzaro, è uscito malconcio per un problema alla spalla. Una lussazione non banale riportata a seguito di una caduta. Per il 25enne di Sofia è un periodo non certo fortunato visto che anche mercoledì scorso, durante l’allenamento, è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari per una botta ricevuta. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, se ne saprà di più dopo gli esami diagnostici effettuati dal giocatore. Preoccupa anche Bandinelli che ha stretto i denti pur di essere presente nella gara contro i calabresi, ma che continua ad accusare dolore alla caviglia, peraltro aggravato da un contrasto di gioco che gli ha determinato una contusione. Anche per lui, oggi, il responso, così come per Jureskin che ha accusato un fastidio muscolare.

Sotto osservazione Nikolaou, costretto sabato scorso ad uscire anzitempo per crampi e alle prese con un fastidio al ginocchio. Il capitano dovrebbe, comunque, essere della partita. D’Angelo dovrà, poi, fare a meno dei difensori Wisniewski, Reca e Gelashvili. Unica nota positiva il rientro a pieno regime di Elia che, sicuramente, sarà impiegato sulla fascia mancina. Anche la Ternana tornerà ad allenarsi oggi, da verificare le condizioni di N’Guessan, Marginean, Viviani e Zuberek.

Fabio Bernardini