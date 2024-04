BANDINELLI. "Un saluto al tifoso colpito da malore»

Il pensiero di Filippo Bandinelli va al tifoso che si è sentito male nel match col l’Ascoli. "Gli mando un caloroso in bocca al lupo" dice il centrocampista aquilotto. L’ex aquilotto Chiappara ha definito la partita contro il Lecco la più difficile, lei che pensa? "Credo abbia ragione: per il Lecco sarà l’ultima spiaggia, ma noi siamo stati tutto l’anno sott’acqua e ora vogliamo emergere". Anche dai gol suoi passerà la salvezza? "Me lo auguro, sto cercando da tanto il gol e sono sicuro che prima o poi la palla giusta capiterà".