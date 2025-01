Basket femminile, oggi la sfida interna contro torino. la società sul mercato alla ricerca di un pivot. La Cestistica riparte dal PalaMariotti. Corsolini: "Dobbiamo centrare i play off»

"Chiedo solo al 2025 tanta Salute". Con queste parole il coach Marco Corsolini commenta il passato e presente della Cestistica Spezzina. Oggi si torna in campo, per il primo appuntamento dell’anno, l’appuntamento è alle 18 al PalaMariotti contro il Basket Torino, una gara da vincere a ogni costo, che sarà diretta da Roberto Fusari e Simone Gurrera. Corsolini, il sogno della Coppa Italia purtroppo è svanito. A che punto è il progetto per la valorizzazione dei giovani?

"Sfumata la Coppa Italia fortunatamente la stagione continua. In questo momento siamo in grandi difficoltà, arriviamo alla partita di sabato con dubbi grossi sulla presenza di Templari, D’Angelo e Guzzoni. La valorizzazione delle giovani non comincia ora ma prosegue, sono soddisfatto di cosa ci hanno dato Guerrieri, Mbaye e Diakhoumpa, gli verrà chiesto sempre di più perché sono brave ma gli step da fare sono ancora molti. Rimanendo in tema giovani spero che Guzzoni possa stare bene perché è al terzo infortunio in tre mesi e ha solo bisogno della salute".

Ora qual è l’obiettivo primario?

"Sugli obiettivi di squadra dobbiamo mantenere e cercare di migliorare la posizione play off che abbiamo. Queste 12 partite sono state caratterizzate da molti infortuni, non sono alibi ma dati di fatto. Poi qualche senatrice ha dato meno del previsto. Vedremo. Siamo in sintonia con la società sul da farsi".

Concetti rafforzati dal ds della società, Alessandro Pollio, che già dopo la partita di Lecco non aveva usato mezze parole sulla delusione rispetto a qualche giocatrice. "Purtroppo le aspettative erano altre, l’eliminazione dalla Coppa ci costringe a fare altre scelte, ora l’obiettivo sono i play off. Qualche giocatrice, inutile nascondersi ha deluso, capita. Siamo alla ricerca di un pivot".

Per la 13° di andata il programma inizia sabato con le partite : San Giovanni- Virtus Cagliari, Academy Benevento- Foxes Giussano, Sanga Milano- Costa Magnaga e Ponteggi Salerno- Acli Livorno. Domenica 5 Broni- Moncalieri e chiude lunedi Selargius- Scotti Empoli.

Marco Zanotti