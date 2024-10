Brescia-Spezia 1-1: Di Serio si sblocca, però Verreth rimedia

Brescia, 29 ottobre 2024 – Finisce 1-1 al Rigamonti, così mantiene l'imbattibilità lo Spezia che impatta a Brescia, andando in vantaggio con Di Serio e rimediando il pareggio nella ripresa con Verreth.

D'Angelo compie di nuovo turnover in attacco, dentro Di Serio e Colak, mentre con Reca fuori per l'influenza, trovano spazio dall'inizio sia Vignali che Mateju.

L'ottimo spunto di Candelari, con tunnel su Fogliata, dalla sinistra, ma il suo cross, da posizione favorevolissima vicino all'area piccola è a mezza strada, dunque preda della difesa. Sul cross dalla sinistra, bell'inserimento centrale di Colak in area, ma il suo colpo di testa è lontanissimo dallo specchio. Dopo tanto palleggio dei padroni di casa, passa avanti lo Spezia al 32': Hristov, sganciato sul centrocampo, innesca in contropiede Colak che scarica il destro, respinta di Lezzerini e Di Serio, pur preso in controtempo, colpisce di testa e la mette dentro nella porta sguarnita. È lo 0-1.

La risposta del Brescia nella conclusione che finisce nettamente sul fondo di Dickmann dopo la punizione contro la barriera di Verreth. Si ripropone poi al 41', ma Borrelli sceglie di fare da sponda di testa, pur nell'area piccola, invece di mirare alla porta, così l'azione sfuma con un tiro lento di Fogliata sul fondo.

Dopo l'intervallo un cambio per parte, D'Angelo sceglie di mettere Nagy al posto di Cassata. Si presenta con un tiro da fuori, dopo 34''. Il pareggio arriva dopo 7 minuti: con la punizione dello specialista Verreth che fa centro sulla destra di Gori, che si tuffa ma non ci arriva. È l'1-1 e Gori perde l'imbattibilità della porta dopo 428 minuti. Continua a premere il Brescia, ma gli spezzini sono pericolosi al 28', con Mateju che calcia alto di destro da buonissima posizione, dopo la palla di Candelari per Pio Esposito e pallone poi sfilato a lui. Rimedia il secondo giallo Vignali, fermando una ripartenza e così viene espulso, così lo Spezia chiude in inferiorità numerica, ma senza subire poi molto negli ultimi dieci minuti.

Brescia-Spezia 1-1 (pt 0-1)

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Fogliata (41' st Fogliata), Verreth, Besaggio; Olzer (33' st Bjarnason); Bertagnoli (1' st Juric), Borrelli. A disp. Andrenacci, Paghera, Calvani,, Bianchi, Buhagiar, Nuamah, Papetti. All. Maran.

SPEZIA (3-4-1-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola, Mateju, Cassata (1' st Nagy), S. Esposito, Vignali; Candelari (33' st Kouda); Colak (17' st P. Esposito), Di Serio (17' st Soleri). A disp. Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Elia, Falcinelli, Reca, Benvenuto, Giorgeschi. All. D'Angelo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo (assistenti Pagliardini di Arezzo e Garzelli di Livorno; quarto uomo Zanotti di Rimini; Var Meraviglia di Pistoia, Avar Pagnotta di Nocera Inferiore).

Marcatori: 32' pt Di Serio (S); 7' st Verreth (B).

Note: Espulso Vignali (S) Ammoniti Bertola, Di Serio, Juric, Borrelli, Cistana, Dickmann, Bjarnason.