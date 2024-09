Calabro mastica amaro senza far drammi: "Tante disattenzioni, ma non sono deluso"

Tre gol su quattro arrivati da palla inattiva. La Carrarese non aveva mai sofferto così tanto questa situazione di gioco. E’ iniziata da qui l’analisi post gara del tecnico della formazione marmifera Antonio Calabro. "E’ un fondamentale su cui lavoriamo sempre in settimana ma stavolta abbiamo avuto delle disattenzioni che hanno determinato l’esito negativo dell’incontro. La scelta di schierare Cerri è stata dettata anche dal voler contrastare lo Spezia su queste giocate nel quale è molto abile vista la preponderanza fisica dei suoi giocatori e le capacità di battuta di Esposito. Non siamo riusciti a limitarli come volevamo ma è la prima volta che capita ed era accaduto anche ad altri loro avversari". Per il resto il tecnico degli azzurri non è così deluso dell’operato dei suoi. "Il nostro piano gara alla fine è stato rispettato. Avevo chiesto di far giocare lo Spezia sulla sua sinistra dove Bertola imposta a piede invertito per poi attaccare lì ed è stato fatto, così come Panico doveva schermare Esposito per poi proporsi nel tre contro tre. Anche a livello di atteggiamento e di voglia ci abbiamo messo lo spirito giusto. Ci siamo scontrati con una squadra fortissima sulle seconde palle. Di testa spizzavano bene per gli inserimenti degli interni che poi era difficile andare a prendere. Sul rigore? Bisognava intervenire prima di far cadere quella palla a terra. La mentalità mostrata, comunque, è stata quella giusta. Non è da tutti venire a Spezia e fare due gol. Il problema è averne presi quattro in quel modo".

L’ultima battuta è sulla mancanza dei tifosi al Picco, arrivati in numero esiguo per la rinuncia alla trasferta da parte della tifoseria organizzata, da sempre contraria alla ’tessera del tifoso’, necessaria per acquistare il biglietto del settore ospiti del derby. "So quanto hanno sofferto a non essere presenti – le parole di Calabro – Hanno fatto una scelta di coerenza. Non mi metto a giudicare la mentalità ultras che conosco bene". Nella sala stampa del ’Picco’ si è presentato anche Leonardo Cerri: "E’ una sconfitta che fa male – il commento dell’attaccante azzurro – Torniamo a casa rammaricati perché sappiamo quanto ci tenessero i nostri tifosi al derby. Il mio gol? Lo sento quasi inutile perché non è servito. Gli episodi, purtroppo, non ci sono girati a favore. Penso al rigore preso a inizio ripresa che sicuramente ha influito".

Gianluca Bondielli