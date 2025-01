Calcio C femminile. Pareggio nel big match fra Spezia e Moncalieri

SPEZIA WOMEN 1 moncalieri 1

SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi (80’ Duce), Lehmann, Fuggle, Monetini, Ciccarelli, Dezotti, Lovecchio (85’ Manea), Buono, Codecà, Parodi. All Salterio.

MONCALIERI: Milone, Aimetti, Petroz, Tamburini, Chainese, Accornero, Gncalves, repetti, Ceppari, Gueli, Mellaro. All. Ferrarese.

Arbitro: Papi di Prato (assistenti: Mergoni e Alessia Aprigliano di Spezia)

Reti: 5’ Gueli, 70’ Pozzi

CASTELNUOVO MAGRA – Finisce a quota 13 la serie di vittorie consecutive delle aquilotte che nella 14ª giornata pareggiano contro il Moncalieri nel big match della giornata. Bellissima partita tra due delle tre protagoniste per la vittoria finale (l’altra è la Pro Sesto vittoriosa sulla Tharros). Risultato sempre in bilico con le locali che ai punti avrebbero meritato di vincere la sfida. Un palo per parte e il portiere torinese Milone che toglie ben tre volte la palla dall’incrocio, privando le bianconere del gol del successo.

Inizio difficile per le aquilotte che incappano in un errore della difesa: sul retropassaggio corto il capitano ospite Gueli batte Sensi. Inizia poi la rincorsa dello Spezia che sbatte, però, sulla solida difesa avversaria. Nella ripresa le padrone di casa sono alzano il ritmo e pareggiano con Pozzi. Recriminazioni in casa spezzina per due possibili rigori per interventi in area ai danni di Codecà e uno di Milone su Parodi. Domenica inizierà il girone di ritorno con le spezzine che riposeranno.

Risultati: Pietrasanta-Formello 4-0, Bellinzago-Lesmo 2-3, Monterosso-Ivrea 2-4, Pro Sesto- Tharros 4-0, Sedriano-Azalee 1-1, Torres-Meda 1-5. Riposava: Baiardo.

Classifica: Spezia 40, Pro Sesto 37, Moncalieri 34, Meda 28, Lesmo 25, Baiardo e Azalee 22, Bellinzago e Ivrea 17, Tharros e Monterosso 16, Sedriano 12, Formello 5, Torres 4 e Pietrasanta 3.

Ilaria Gallione