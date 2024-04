CALCIO CAMPIONATO PRIMAVERA. Aquilotti, rush finale: a Pescara è necessaria una vittoria

La Primavera dello Spezia, dopo la splendida vittoria nel derby contro il Pisa (3-0), giocherà questa mattina (ore 11) a Pescara contro i biancazzurri di casa guidati da mister Marco Stella. Il tecnico degli Aquilotti Beppe Vecchio, autentica icona del sodalizio di via Melara per i suoi apprezzati trascorsi da giocatore e il suo prezioso contributo pluriennale da allenatore nel settore giovanile aquilotto, non potrà disporre di Vannucci, Ebano, Foce e Caddeo, oltre al portiere Mascardi, ormai arruolato in pianta stabile in prima squadra a seguito dell’infortunio di Crespi. Si giocherà al centro sportivo Delfino Training Center, in località Sant’Angelo, con direzione di gara affidata a Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Fabio Catani di Fermo e Emanuele Bracaccini di Macerata. Lo Spezia ha trenta punti in classifica, a sette lunghezze dalla zona playoff. Il successo dei bianchi contro il Pescara, al terz’ultimo posto in classifica con 19 punti, potrebbe alimentare ancora speranze di playoff. Al termine della regular season mancano sei giornate, con gli Aquilotti impegnati oggi a Pescara, quindi in casa col Cosenza e Benevento, poi a Crotone, nuovamente al Ferdeghini contro la Salernitana, per terminare a Ascoli.

Fabio Bernardini