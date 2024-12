Calcio femminile Eccellenza. Aquilotte pronte a sfidare il Vado

Nubi all’orizzonte del campionato di Eccellenza Femminile Liguria. Il Carpena Riccò, dopo aver chiesto il rinvio contro il Busalla, rischia di dover saltare anche la sfida contro il Genova Calcio in programma domani. La società, alle prese con problemi per campi di allenamento e disponivilità di giocatrici, sta cercando una soluzione per superare le difficoltà e proseguire il campionato. Lo Spezia Calcio invece giocherà domani al Ferdeghini alle 17 contro il Vado, un impegno molto delicato per la squadra di Foschi. Le partite: Serra Riccò-Sestri Levante, Entella- Albenga, Speranza-Busalla, Genova Calcio-Carpena, Praese- Novese. Classifica: Genova Calcio 12 Albenga, Vado, Entella,Speranza, Savona e Busalla 6, Praese, Spezia 4, Carpena, Novese 3, Sestri Levante, Serra Riccò 0,

Marco Zanotti