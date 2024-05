Calcio, nei quarti di finale gara secca con le bergamasche oggi alle 14,30 a Falconara. Aquilotte in Coppa contro l’Orobica

Appuntamento di prestigio per lo Spezia Women questo pomeriggio a Falconara di Lerici al campo sportivo ’Bibolini’ (il ’Marchini’ di Castelnuovo Magra è indisponibile) per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C nazionale. Arriva l’Orobica, seconda in classifica in campionato ma battuta recentemente a Bergamo 2-0, dopo che la gara di andata era terminata 4-0 per le bergamasche. In gara unica tutto può accadere, in caso di parità si andrà ai calci di rigore. Coppa che è un obiettivo per le aquilotte non avendo più la possibilità di raggiungere il primo posto in campionato per la promozione. Vincendo, lo Spezia Women giocherebbe in semifinale contro chi la spinta tra Venezia e Lumezzane. Il via alle 14,30 dirige l’arbitro Laganaro di Genova. Aquilotte in buona forma, vengono da otto partite vinte di fila e non si vogliono fermare. Convocate dal mister Roberto Morbioni: Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, lombardo, Lo Vecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Sansevieri, Scukca, Trentini e Vacchino. Con il mister i vice Erbetta e Solinas, il preparatore dei portieri Aliboni, il preparatore atletico Berretti, la team manager Alberti, la responsabile alla logistica Pagano e l’addetta ai social Hajar Maarouf. Il patron Armando Conte e il presidente Gabriel Gogu guidano il gruppo. Ingresso 5 euro.

Marco Zanotti