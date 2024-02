CALCIO PRIMAVERA. Il Bari dell’ex Giampaolo sulla strada dello Spezia

La Primavera dello Spezia, reduce da tre ottimi pareggi consecutivi contro la Ternana, la capolista Cesena e il Palermo, cercherà di tornare al successo nel match odierno contro il Bari dell’ex aquilotto Giampaolo, in programma alle ore 11,30 al centro sportivo ‘Ferdeghini’. Una vittoria in casa aquilotta manca dal 21 dicembre scorso quando i bianchi batterono a domicilio l’Ascoli per 4-0. Spezia e Bari sono appaiate in graduatoria a quota 22 punti totalizzati in 18 partite disputate. Mister Beppe Vecchio, una bandiera storica del club bianco, amatissimo dai tifosi aquilotti (è anche presidente onorario del club Orgoglio Spezzino), avrà l’intero organico a disposizione con la sola eccezione di Garzia. Arbitra Andrea Zoppi della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Salvatore Nicosia di Saronno.

Fabio Bernardini