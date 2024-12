Calcio Primavera. Lo Spezia riassapora la vittoria. Salernitana battuta nel finale

SPEZIA

2

SALERNITANA

1

SPEZIA: Leonardo, Nicolai (54’ Insignito), Baldetti (76’ Fantinati), Piccioli, Bertoncini, Piras, Tognoni (76’ Vannucci), Garzia, Di Giorgio (66’ Brio), Franchetti Rosada (66’ Fontanarosa), Ferrazza. All. Terzi.

SALERNITANA: Corriere, Verza (40’ Susini), Ferrari, Gonnella (76’ Zinkowski), Guccione, Nunziata, Barry (54’ Di Lelio), Paganetti, Leotta, Boncori, Tchaouna (75’ Di Vincenzo). All. Fusco.

Arbitro: Tona di Cuneo.

Reti: 59’ Paganetti, 80’ Piccioli, 96’ autorete Nunziata.

LA SPEZIA – Lo Spezia Primavera. Torna finalmente alla vittoria tra le mura amiche, dopo quasi tre mesi di digiuno dall’ultimo successo casalingo. I bianchi superano la Salernitana, all’ultimo secondo del recupero, grazie a un’autorete del difensoe ospite Nunziata. Partono forte gli ospiti che vanno vicinissimi alla rete del vantaggio con Tchaouna, ma Leonardo si supera e sventa la minaccia. Al 59’ i granata campani passano in vantaggio con Paganetti, che supera il portiere aquilotto con un preciso diagonale. Gli ospiti potrebbero raddoppiare con Boncori, ma la sua conclusione termina fuori. Gli Aquilotti si riversano in avanti alla ricerca del pareggio e lo ottengono all’80’ con una potente conclusione di Piccioli.

Minuti di apprensione, poco dopo, per uno scontro di gioco nel quale ha la peggio Leotta, costretto a uscire dal terreno di gioco. I salernitani, avendo esaurito le sostituzioni, restano in dieci. Ne approfittano i ragazzi con la casacca bianca che, all’ultimo tuffo, in pieno recupero, conquistano la vittoria grazie a una sfortunata autorete di Nunziata. Gli Aquilotti salgono a venti punti in classifica, a pari merito con il Pisa vittorioso con il Monopoli per 5-0.

Risultati: Avellino-Bari 1-0, Cosenza-Benevento 1-0, Crotone-Napoli 2-1, Ascoli-Ternana 1-2, Palermo-Frosinone 0-0, Pescara-Perugia 1-1, Pisa-Monopoli 5-0.

Classifica: Frosinone 29, Napoli 27, Spezia, Palermo, Pisa 20, Benevento 19, Ascoli, Ternana 17, Cosenza, Perugia, Crotone 16, Avellino 14, Pescara 13, Salernitana 11, Bari, Monopoli 7.

Prossimo turno (sabato 21 dicembre): Bari-Palermo, Benevento-Crotone, Frosinone-Pisa, Monopoli-Cosenza, Napoli-Sscoli, Perugia-Spezia, Salernitana-Avellino, Ternana-Pescara

Fabio Bernardini