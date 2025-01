Calcio primavera. Spezia, al Ferdeghini la capolista Frosinone

La Primavera dello Spezia, dopo l’importante vittoria ottenuta, sabato scorso contro il Monopoli, sfiderà questa mattina, alle ore 11, al centro sportivo ‘Ferdeghini’, la capolista Frosinone. Il match sarà diretto da Abdoulaye Diop di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Federico Mezzalira di Varese e Mattia Bettani di Treviglio. Gli Aquilotti, a quota 24 punti, pur al cospetto di un Frosinone molto forte che guida la classifica del campionato Primavera con ben 38 punti (dodici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta), cercheranno di riscattare il ko di misura dello scorso novembre (2 a 1 per i ciociari), per alimentare le speranze di playoff. Solo due punti separano i bianchi da Benevento, Ternana e Palermo, squadre arruolate in zona promozione; irraggiungibile il Napoli a quota 31 punti e, ovviamente, il Frosinone, capolista con 38 punti.

Fabio Bernardini