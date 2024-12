CALCIO PRIMAVERA. Spezia al ’Ferdeghini’ contro la Salernitana

Dopo il deludente stop casalingo nel derby contro il Pisa, la Primavera aquilotta di mister Claudio Terzi proverà a riscattarsi oggi nel match casalingo contro la Salernitana. La vittoria tra le mura amiche manca da troppo tempo, per esattezza dal 21 settembre scorso quando i ragazzi in maglia bianca superarono il Napoli. Da allora solo risultati deludenti tra le mura amiche: tre sconfitte contro il Benevento, il Cosenza, il Pisa e un pareggio contro il Palermo. Lo Spezia ha 17 punti in classifica, esattamente come il Pisa e l’Ascoli, si contende con queste squadre l’ultimo posto utile per i playoff. La Salernitana occupa, invece, il quartultimo posto in graduatoria con 11 punti, l’occasione è qui di ghiotta per lo Spezia di tornare alla vittoria. Ad arbitrare la sfida del ‘Ferdeghini’ (il via alle 11) sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, coadiuvato da Giuseppe Daghetta di Lecco e Gennantonio Martone di Monza.

Fabio Bernardini