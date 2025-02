Calcio primavera. Spezia cerca la svolta dopo tre sconfitte

Dopo tre sconfitte consecutive, rimediate contro Napoli, Pescara e Salernitana, la Primavera dello Spezia quilotta cercherà di rialzare la testa, questa mattina, nel match contro il Crotone. La partita verrà disputata al centro sportivo Ferdeghini, alle 11, con direzione di gara affidata a Mario Picardi di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Carmine De Vito di Napoli. Per i ragazzi allenati da mister Claudio Terzi (nella foto), d’obbligo tornare alla vittoria contro la formazione calabrese per cercare, in extremis, di rientrare in zona playoff, ora distante ben sette punti.

F.B.