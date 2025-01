CALCIO SERIE D. Fezzanese-Terranuova vale doppio. In palio punti pesanti per la salvezza

La Fezzanese attesa oggi da una partita di vitale importanza per il suo futuro e la sua precaria posizione di classifica. Alle 14.30 a Seravezza la sfida al Terranuova Traiana, importante match salvezza (arbitra Targhetta di Castelfranco Veneto, assistenti Betello di San Donà di Piave e Scaldaferro di Vicenza). Il match è un importantissimo scontro diretto il cui esito finale avrà ripercussioni nella lotta per raggiungere i playout. I fezzanoti sono all’ultimo posto in graduatoria a dieci punti dagli avversari odierni, terz’ultimi. "Per noi è una partita fondamentale e abbiamo fatto una settimana intensa allenandoci forte – dice coach Andrea Gatti – Faremo di tutto per poter vincere, questo è un campionato dove ogni partita va giocata alla morte, e sotto questo aspetto sono certo che siamo prontissimi. Il Terranuova è squadra temibile e ben organizzata che ha un sistema di gioco consolidato. Fanno la prima pressione molto bene e si rendono molto pericolosi. Speriamo di riuscire a metterli in difficoltà con tutto ciò che abbiamo provato in settimana. Noi arriviamo a questo confronto carichi, motivati, pieni di spirito e voglia di invertire la rotta".

Le altre partite della giornata: Aquila Montevarchi-Orvietana, Follonica Gavorrano-Figline, Fulgens Foligno-Flaminia, Grosseto-Livorno, Ostia Mare Lido-Poggibonsi, San Donato Tavarnelle-Seravezza Pozzi, Siena-Ghiviborgo, Trestina-Sangiovannese.

Paolo Gaeta