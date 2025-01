Chichizola firma e scende subito in campo. Ballottaggio con Gori per la maglia da titolare

Ieri pomeriggio il portiere Leandro Chichizola ha sostenuto il primo allenamento a Follo. Dopo l’ufficializzazione del suo passaggio in maglia bianca (in contemporanea il giovane Edoardo Venturi è passato al Parma), il portiere argentino Justo ha lanciato un breve messaggio social: "Ciao tifosi aquilotti, sono Leo, sono tornato, un abbraccio forte, ci vediamo presto!". A seguire, Chichi ha giocato il primo tempo dell’amichevole che lo Spezia ha disputato con la Primavera, vinta 10-0 con reti di Pio, Soleri, Bandinelli,, Falcinelli (3), Colak e Kouda, Vignali (2).

La bella notizia è proprio il ritorno a pieno regime di Kouda e Vignali, entrambi arruolati per il match contro la Juve Stabia, ma anche i progressi di Di Serio, a un passo dal rientro in gruppo. Grande l’entusiasmo di Chichizola per questa nuova avventura in riva al Golfo. Il portiere argentino, nel 2016 riconosciuto aquilotto dell’anno dallo storico club ‘Franco Cavatorti’ ed eletto Aquilotto reale, per poi essere premiato dallo stesso sodalizio di via Melara per le cento presenze in maglia bianca, se scenderà in campo 9 volte taglierà il nastro delle 150 partite con lo Spezia. Un traguardo ambito che gli consentirebbe anche di far scattare l’opzione per il rinnovo del contratto, che scadrà al 30 giugno 2025 (altre opzioni sono il raggiungimento della Serie A dei playoff).

Chichizola si giocherà il posto con Stefano Gori, il cui rendimento fino ad ora è stato ottimo se si eccettua il passo falso di Bari. Il portiere bresciano, con le sue parate strepitose nei match contro il Palermo, il Cittadella, il Catanzaro, la Sampdoria, ha conquistato i tifosi, ritagliandosi un posto da titolare che ora si giocherà con Chichizola. Compito di Chichi e Gori sarà anche quello di far crescere ulteriormente il talentuoso Mascardi, fresco di convocazione con la Nazionale Under 19.

Il mercato dello Spezia, si focalizzerà ora sull’attaccante Alessandro Seghetti del Perugia, che entrerebbe nei ranghi solo a giugno, restando ‘parcheggiato’ per la restante parte della stagione in Umbria. La trattativa è già molto sviluppata nei tratti essenziali, ma manca ancora la chiusura del cerchio, anche se c’è ottimismo sul buon esito dell’affare. Melissano e Meluso stanno trattando la parte economica: si parte da una richiesta di base di 700mila euro più bonus, una somma però da limare visto che Seghetti andrà in scadenza a giugno 2026 e non ha intenzione di rinnovare il contratto.

La prossima settimana, Stabia, Melissano cercherà poi l’affondo decisivo per il difensore centrale 22enne Francesco Folino della Juve Stabia, operazione, di prospettiva, in funzione dell’addio di Nicolò Bertola. Melissano è poi vigile sul fronte offensivo: se uscirà un attaccante, ne entrerà sicuramente un altro. Fra i papabili spunta il nome di Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari e della nazionale peruviana.

Fabio Bernardini