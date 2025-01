Chichizola: "Spezia, bellissima accoglienza"

L’infortunio di Sarr ha costretto lo Spezia Calcio a tornare sul mercato puntando su Leandro Chichizola, subito in campo domenica. Alla soglia dei 35 anni, il portiere argentino è tornato a vestire la maglia bianca. "Voglio ringraziare tutta la città – dice nella presentazione ufficiale al ’Picco’ – perché ho sentito subito un grande affetto. Sono qui per dare una mano alla squadra a raggiungere un traguardo importante". Subito in campo nella sfida con la Juve Stabia. "Sono in condizione fisica e mentale ottimale anche perché dal ritiro di luglio con il Parma non mi sono mai fermato, neppure per Natale. Cerco di allenarmi sempre bene e mi spingo fino al limite. Poi ovviamente è il mister a decidere". Catapultato immediatamente nella nuova realtà racconta quale ambiente ha trovato: "Lo spogliatoio è fatto di persone che lavorano tantissimo in palestra e in campo vanno a duemila. Penso che questo sia il segreto per andare così forte". Torna allo Spezia dopo un’esperienza importante al Parma. "Ho preso quest’opportunità al volo, tornando in un club che conoscevo e che mi aveva lasciato ottimi ricordi. Tra tutti quello all’Olimpico quando, a sorpresa. battemmo la Roma in Coppa Italia". A fare chiarezza sul fronte mercato è il ds Stefano Melissano. "Abbiamo scelto di mantenere invariata la rosa perché vogliamo finire insieme questo percorso. Dobbiamo mantenere intatta gioia ed entusiasmo perché stiamo facendo un grande lavoro, ben oltre le aspettative iniziali. Non abbiamo assilli e pressioni e questo potrà giocare a nostro favore". Sull’arrivo di Chichizola precisa: "Abbiamo un reparto portieri fortissimo, con il suo innesto volevamo proteggerci con un giocatore di livello per continuare a creare competitività nel ruolo. Sono tutti giocatori top per la categoria e uomini eccezionali". Sulla gara di domenica prossima a Carrara Melissano si interroga sul perché della decisione di vietare la trasferta ai tifosi aquilotti: "Sarà un match importante per ragioni storiche, non mi sembra corretto non dare la possibilità ai nostri tifosi di poter partecipare. Siamo un po’ delusi perché crediamo che certe scelte in realtà creino solo ulteriori e inutili tensioni. Mi chiedo quindi a cosa sia servita la tessera del tifoso"

Lutto. Cordoglio nel mondo dello Spezia Calcio per la scomparsa di Bruno Giraldi, storico magazziniere delle Aquile e padre di Catia, responsabile della biglietteria del club di Via Melara.

Anticipo. SudTirol-Spezia di venerdì 28 febbraio, su accordo fra le società, si giocherà alle 19,30 anzichè alle 20.30

Ilaria Gallione