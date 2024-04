Come sarà la classifica dopo la 32ª di serie B?. Giornata con scontri tra squadre di testa e coda. Chi fa punti può avvantaggiarsi per la salvezza

A questo punto del campionato, fare tabelle è un azzardo. Di giornata in giornata cambiano situazioni e motivazioni: giocare a Parma sabato significa cercare di fermare una squadra determinata a chiudere la pratica della promozione il prima possibile; forse il Bari, in casa alla terzultima, potrebbe trovare gli emiliani già appagati dalla matematica. Di esempi così possiamo farne a bizzeffe: lo Spezia stesso potrebbe avvantaggiarsi ad affrontare il Palermo alla terzultima, forse già sicuro dei play-off, o il Venezia all’ultima, nel caso i lagunari non avessero possibilità di serie A diretta e venissero a salvare le gambe in vista degli spareggi. Lasciando ad altri la fiera del se e del ma, ci limitiamo agli scenari che potrebbero delinearsi sabato, in un turno con molti testa-coda e nessuno scontro diretto in zona salvezza. Pronostici sulla sabbia, sia chiaro, tuttavia riteniamo Como-Bari la partita più scontata della giornata, con i lariani lanciatissimi, 15 punti nelle ultime sei contro i soli 2 dei Galletti in caduta libera. Anche Cremonese-Ternana ci sembra orientata in modo netto, anche se non così schiacciante: ogni tanto i grigiorossi si concedono qualche pausa e gli umbri azzeccano qualche colpo, ma espugnare Reggiana e Palermo non è come farlo allo Zini ora, con i lombardi in piena corsa per il secondo posto. Cosenza-Palermo si presta a tante chiavi di lettura. I siciliani hanno perso forse del tutto il treno del secondo posto e potrebbero concedere qualcosa alla lotta per la sopravvivenza dei Lupi rossoblù, a secco di vittorie da due mesi. Per noi è pareggio, con una piccola chance sul segno 1. L’Ascoli in grosse difficoltà offensive va a casa del Cittadella, tornato al successo dopo otto sconfitte consecutive seguite da tre pareggi, grazie a una papera colossale di Satalino, proprio colui che con prodigi a ripetizione ha impedito allo Spezia di vincere a Reggio. Veneti favoriti, con qualche possibilità di segno X. La Feralpi, reduce da tre vittorie consecutive esterne, potrebbe fare poker contro un Pisa che, dopo la sconfitta a Brescia, ha visto allontanarsi il treno play-off e non ha problemi di salvezza: se ciò accadesse, cambierebbero molte cose sul fondo classifica. Infine Parma-Spezia: pronostico chiuso, con qualche distinguo. Prima di tutto è un derby, poi nel ritorno gli emiliani hanno concesso punti inaspettati in casa, pareggiando con Ascoli e Cosenza e perdendo col Catanzaro. Lo Spezia, a differenza di tutte le altre concorrenti dirette, non ha mai fatto un colpaccio con una big. Come possa riuscirci lo sa solo D’Angelo, sarà comunque durissima. Classifica che sottoscriveremmo: Cosenza e Spezia 36, Bari 35, Feralpi 34, Ternana 33, Ascoli 32, Lecco 23. Inutile guardare oltre.

Mirco Giorgi