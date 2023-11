Coppa Liguria di Prima categoria. Oggi le sfide dell’ultima giornata. Marolacquasanta già qualificato

Questa sera si disputa la terza ed ultima giornata del girone 7 del secondo turno di Coppa Liguria di Prima categoria. Alle ore 18 al Bertolotti di Bolano si affronteranno Bolanese e Colli Ortonovo, arbitro designato Ruggiero di Genova, ed alle ore 21 al Tanca sarà la volta di Marolacquasanta e Brugnato, arbitrerà Cekani di Genova. Le due sfide però hanno perso importanza in quanto i marolini hanno già raggiunto la qualificazione al turno successivo con una giornata d’anticipo. Infatti la classifica attuale del girone vede in testa il Marolacquasanta a punteggio pieno con sei punti seguito da Bolanese a tre e Brugnato e Colli Ortonovo a uno. Pertanto l’unica squadra che può raggiungere il team di Ivano Pedretti sono i bolanesi che però hanno perso per 2-0 lo scontro diretto il turno scorso. Di conseguenza anche se li dovessero raggiungere in classifica arriverebbero comunque dietro avendo una classifica avulsa peggiore.

Pertanto le partite di stasera determineranno soltanto la classica finale del girone ma non la qualificazione al turno successivo già appannaggio del Marola. Le gare saranno lo stesso utili per le contendenti in quanto serviranno come banco di prova in vista della nona giornata del campionato di prima categoria girone E prevista per domenica prossima 19 novembre.

