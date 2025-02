D’Angelo lancia Lapadula. "Una carriera importante. Con 150 gol più di me...»

Attenti al Modena soprattutto quando gioca in casa (il Pisa ne sa qualcosa...), ma pronti a offrire la consueta prestazione ricca di occasioni da gol. Domani al ’Braglia’ potrebbe essere confermata la coppia Pio Esposito-Lapadula. "Pio e Lapadula si stanno conoscendo sempre di più – dice Luca D’Angelo – Gianluca ha movimenti diversi rispetto a quelli cui eravamo abituati. D’altronde ha sempre giocato, per sua bravura, in serie A. E non devo certo insegnargli io come muoversi in campo, visto che in carriera ha segnato 150 gol più di me...". Non sarà una trasferta facile. "Il Modena è forte, ha giocatori importanti che possono mettere in difficoltà" in primis Palumbo. "Servirà una partita importante da parte nostra".

Anche contro il Palermo lo Spezia è andato a segno nei minuti finali. "Produciamo tante occasioni da gol e questo porta a stancare gli avversari. Anche domenica la squadra ha continuato a ’picchiare’ l’avversario, calcisticamente parlando, fino a centrare un traguardo che avrebbe meritato di raggiungere prima". A proposito di Palermo, D’Angelo sottolinea la prestazione di Colak. "E’ entrato molto bene. E’ un professionista serio, un giocatore forte con una carriera importante".

Domani a Modena i dubbi sono legati a Elia, Nagy e Degli Innocenti. "Per i primi due valuteremo in questi giorni se riusciremo a recuperali", anche se non è escluso che vengano tenuti ai box. "Degli Innocenti ha un problema al tendine ma si è allenato con la squadra e può essere utilizzato". Chi invece è uscito un po’ dai radar della prima squadra nelle ultime settimane è Bertola. "A Carrara era infortunato, col Sassuolo non stava bene ma è entrato nel finale. Nelle ultime partite si è trattato di scelta tecnica: ma avrà ancora spazio da titolare". A Modena potrebbe esserci spazio per Kouda. "Sta bene, vediamo come si mette la partita: può giocare dal primo minuto o entrare a partita in corso".

Si parla anche del recente passaggio di proprietà. "Ringrazio la famiglia Platek, si è sempre comportata molto bene con me, lo staff e la squadra. Il presidente era presente anche quando l’anno scorso le cose non andavano bene. La nuova proprietà ha sottolineato invece come sia importante dare la priorità al campo: è quello che ho sempre fatto, quindi sono pienamente d’accordo". L’ultimo pensiero è sul mondo del calcio in generale e le pressioni cui è sottoposto. "In questo sport si guadagna molto, quindi è giusto avere pressioni. Chi fa il calciatore o l’allenatore sa che è così. Sono abituato alla pressione, fa parte del mio lavoro".

Claudio Masseglia