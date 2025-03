Occhi puntati sul Cesena. "Sarà un match difficile». Kouda e Nagy al rientro

Festeggiamenti ed entusiasmo per la vittoria nel derby sono già in archivio, il pensiero di Luca D’Angelo è proiettato alla trasferta di domani a Cesena.

Classifica. "Quella contro i nerazzurri è stata una vittoria entusiasmante, ma ora dobbiamo mettercela alle spalle e pensare solo alla prossima sfida. La squadra si è allenata con la mentalità giusta. In questo momento dobbiamo solo puntare a fare del nostro meglio nel match di sabato. La classifica? Manca ancora tanto alla fine, 9 partite: quando ne mancheranno 2 o 3 potremmo fare un ragionamento diverso. Quindi ora non guardiamo le altre squadre ma solo il nostro cammino".

Cesena. Il match dell’andata al Picco ha riservato emozioni non da poco: la vittoria è maturata nei secondi finali (gol decisivo di Bertola), con un attaccante in porta (Soleri) e contro un avversario veramente tosto. "Il Cesena è una squadra forte. Sarà dura, servirà grande attenzione tattica e conterà molto anche l’aspetto motivazionale".

Assenze. All’Orogel Stadium- Dino Manuzzi mancherà Salvatore Esposito, la mente del centrocampo aquilotto. "Saranno fuori anche Degli Innocenti, Soleri, Sarr e lo squalificato Mateju. Gli altri sono a disposizione. Su Mateju conto moltissimo, sa giocare in vari ruoli: poco appariscente ma ha grandissima personalità. Un’assenza importante ma possiamo sostituirlo".

Al rientro. Per alcune assenze di peso, altrettanti rientri importanti. "Kouda potrebbe giocare dall’inizio, dopo la febbre di due settimane fa ora sta bene: può essere titolare. Nagy è stato fuori dopo la partita a Carrara, ha avuto problemi alla caviglia ma ha recuperato: pronto anche lui. Discorso analogo per Elia: ha avuto un problema ma da due settimane lavora col gruppo e ora è in condzione per scendere in campo sin dall’inizio nel match di Cesena".

Calci da fermo. Contro il Pisa si sono rivisti i gol da calcio da fermo, in questo campionato autentica ’arma letale’ delle Aquile. "Ci hanno portato grandi vantaggi e dobbiamo sfruttarli visto che abbiamo in squadra buoni saltatori. Alcune partite possono essere decise anche così"

Nazionali. Non manca una battuta sulla convocazione di Lapadula nella nazionale peruviana, col suo ritorno in Italia previsto proprio a ridosso del match col Brescia: "Va a giocarsi la qualificazione al campionato mondiale: se mi avesse chiamato il Perù, sarei andato anch’io ad allenare...".

Claudio Masseglia