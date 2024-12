D’Angelo non fa drammi e guarda avanti: "Abbiamo perso contro un avversario forte"

Cade in Sicilia l’imbattibilità dello Spezia. Mister Luca D’Angelo si è presentato in sala stampa sereno e obiettivo nonostante la sconfitta. "Nel primo tempo, soprattutto nella prima mezz’ora, il Palermo ha fatto meglio di noi e ha meritato il vantaggio – ha affermato il tecnico abbruzzese – Di questo va dato merito ai rosanero e non demerito a noi. Poi, nella ripresa, fino al gol del 2-0, abbiamo fatto bene e creato i presupposti per pareggiare. Anche sotto di due gol la squadra ci ha provato, poi però la partita è diventata complicata. Il Palermo ha comunque fatto meglio di noi, è abbastanza evidente". Sollecitato sulle pecche difensive in occasione dei due gol del Palermo, entrambi arrivati da calci piazzati, D’Angelo ha ammesso le lacune: "Sicuramente qualche disattenzione in occasione dei due gol c’è stata, erano due palle da leggere in maniera diversa, ma sono cose che succedono. Bisogna dare merito anche all’avversario, abbiamo perso contro una squadra forte che ha dimostrato uno spirito migliore del nostro". La chiosa è per Soleri e Vignali: "Ho inserito Edoardo per un discorso tecnico e tattico, mentre Luca credo si sia stirato, valuteremo nei prossimo giorni".

Amareggiato il capitano Petko Hristov, che ha però invitato a guardare avanti: "Dopo una sconfitta le sensazioni non sono mai belle, ma non facciamo polemiche. È stata una partita difficile, contro una squadra forte, ma il campionato è lungo, dovremo ripartire con la stessa voglia e lo stesso ritmo che c’erano prima per battere il Cittadella. Dimentichiamoci questa partita, siamo gli stessi di due giorni fa o di tre mesi fa". Il difensore bulgaro non ha nascosto le criticità emerse durante la gara, anche dal punto di vista della fisicità: "Abbiamo perso quasi tutti i contrasti, lì abbiamo perso la partita, le seconde palle in Serie B sono troppo importanti. Abbiamo trovato una squadra forte, in uno stadio pieno, caldo, avremmo voluto fare la nostra partita, non ci siamo riusciti. Ripartiamo già da domani per la gara di domenica prossima contro il Cittadella, nello spogliatoio ne abbiamo già parlato".

Il pensiero finale va ai 250 tifosi bianchi presenti al ‘Barbera’, che anche al termine della gara, nonostante l’amarezza per la sconfitta, non hanno lesinato applausi ai giocatori e al tecnico D’Angelo: "Siamo contenti del sostegno che anche a Palermo i nostri supporter ci hanno tributato, speriamo che domenica prossima riempiano lo stadio come hanno sempre fatto per spingerci a fare una grande partita". Ovviamente soddisfatto il tecnico del Palermo Alessio Dionisi: "Abbiamo fatto un’ottima partita, limitando le qualità degli avversari. Siamo un po’ calati in aggressività nella ripresa, ma è dipeso dalla stanchezza. Sarà un campionato equilibrato, solo il Sassuolo ha giocatori da Serie A".

Fabio Bernardini