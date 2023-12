D’Angelo: "Sfatiamo il tabù Picco". Lo Spezia cerca i tre punti in casa

Aquilotti che tornano al Picco nell’anticipo del venerdì e arriva il Bari dell’ex Marino. Gara fondamentale perché lo Spezia tra le mura amiche compreso l’esilio di Cesena, non ha ancora vinto. E dopo la vittoria di Ascoli, tutti si aspettano che anche al Picco torni il sorriso.

Intanto D‘Angelo ha intrapreso una strada anche in termini di scelte e quella va seguita. Determinato e lucido nella analisi di ciò che è stato e di quello che sarà stasera.

Mister, come arriviamo alla sfida contro il Bari. Dopo Parma segnali negativi, oggi diverso?

"Contro il Parma abbiamo giocato meglio, ma la partita di Ascoli era di intensità e carica. Abbiamo vinto con merito, oggi sarà partita diversa perche il Bari cercherà di giocare".

Vittoria che dovrebbe aver sbloccato la squadra.

"La squadra si e allenata bene, e cercheremo di fare risultato" Vittoria importante, ma classifica sempre difficile...

"Dobbiamo adattarsi alle partite, contro squadre come il Parma che lasciano giocare abbiamo qualità, contro chi lotta e pressa è diverso. All’interno della partita dobbiamo saper cambiare. Ad Ascoli abbiamo messo in campo armi che sono necessarie in queste sfide".

Contro il Bari al Picco occorre dare continuità alle prestazioni oltre che ai risultati. E‘ l’ora di sfatare il tabù Picco.

" A Genova bene un’ora, contro il Parma tutta la partita, ad Ascoli abbiamo ottenuto il risultato. Ora dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Cercheremo davanti al nostro pubblico di fare risultato, lo cerchiamo per noi e per il nostro pubblico. Siamo fiduciosi".

I cambi determinanti, finalmente..

"Siamo un ottimo gruppo, tutti devono sentirsi utili e in discussione. Piano piano stiamo tornando tutti utili e in buone condizioni. Quando ci saremo tutti al meglio potremo fare scelte diverse sempre".

Chi recupera? E ci parli di Hristov.

"Bertola è con noi, Antonucci si è allenato bene tutta la settimana a differenza di Ascoli, quindi vedremo. Hristov è tanto che manca e farlo partire dall’inizio può essere un rischio. Vedremo. Fortunatamente stiamo riprendendo tutti, a parte Reca e Wisniewki".

Che partita si aspetta?

"Una partita bella e difficile, il Bari è un’ottima squadra, però lascia giocare. Quindi mi aspetto tanto equilibrio, ma noi vogliamo fare bene. Occorrerà stare attenti alle loro azioni con verticalizzazioni. Ma siamo in fiducia".

La domanda dei tifosi... mister quando inciderà il Picco pieno? "I nostri tifosi sono il valore aggiunto, quindi tanto. Speriamo di ripagarli con una bella prestazione...".

Marco Zanotti