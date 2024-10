Volley C femminile. Futura pronta ai nastri di partenza. Garfagnini guida una squadra giovane

Si avvicina a grandi passi la nuova stagione della Pallavolo Futura, al terzo anno ai nastri di partenza del campionato di Serie C femminile, che partirà sabato 19 ottobre. Dopo le dolorose rinunce di Volley Andora e Lunezia, la squadra ceparanese rimane l’unica rappresentante del volley provinciale femminile nel maggior campionato regionale. É stata riconfermata la politica societaria che persegue la linea verde, con l’intento di far crescere le giovanissime, inserendole nel gruppo, anch’esso piuttosto giovane, che la passata stagione ha raggiunto i playoff promozione e la semifinale di Coppa Liguria. L’arrivo di Alice Castagna nel ruolo di banda, proveniente da Sarzana, è indubbiamente l’acquisto di maggiore esperienza. Nonostante sia una ragazza classe 2006 ha già alle spalle campionati di Serie C e Serie D e numerose vittorie nei campionati giovanili territoriali e regionali.

Sempre da Sarzana arrivano anche il rinforzo nel ruolo di centrale di Benedetta Quartieri, classe 2007, con un mezzi fisici di tutto rispetto e con esperienza in serieC e D, e come libero la spezzina Elisa Cardetti, classe 2008. Nel suo curriculum vanta la serie D e la finale regionale Under 16 con il Lunezia. Stesso percorso anche per il quarto prezioso innesto. Si tratta della banda-opposto Angelica Vocale, classe 2009, che ha nel fisico e nella potenza le sue armi principali. Dal settore giovanile sono state promosse in prima squadra la palleggiatrice Luna Cella, classe 2009 e reduce con la rappresentativa liguredal Torneo delle Regioni svoltosi in Calabria quest’estate,e l’opposta mancina classe 2007 Linda Villa che viene da una positiva stagione disputata sia in Prima Divisione che in Under 18. Questa la rosa a disposizione di coach Maurizio Garfagnini: Palleggiatori Gaia Battistini e Luna Cella. Bande: AliceCastagna, Serena Rossi, Rebecca Rapalli e Angelica Vocale. Centrali: Chiara Barletta, Lara Morghen, Benedetta Quartieri e Sofia Orlanducci. Opposti: capitan Michelle D’Ascoli e Linda Villa. Liberi: Francesca Pascucci ed Elisa Cardetti.

Ilaria Gallione