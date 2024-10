L’avversario. Viali chiede la partita perfetta: "Attenti ad angoli e punizioni»

Il tecnico della Reggiana William Viali (il vice è l’indimenticato ex aquilotto Max Guidetti) ha espresso parole di elogio per lo Spezia: "Sarà protagonista di questo campionato. Già l’anno scorso era stato costruito per vincere, poi ha avuto difficoltà; quest’anno si è rinforzato davanti. C’è, in aggiunta, un allenatore che è abituato a giocare campionati di primissima fascia". L’ex allenatore del Cosenza si è poi soffermato sul match odierno: "Sarà una partita complicata, contro una squadra veramente forte, che si è sempre giocata il risultato fino all’ultimo minuto. Dovremo, pertanto, vivere la gara 100 minuti. Sarà una partita molto importante per noi e per il nostro pubblico da cogliere come un’occasione, senza ansie da prestazione. Lo Spezia ha fatto dieci degli undici gol da calcio piazzato, numeri davvero eccezionali. Dovremo esseri bravi a limitare i calci d’angolo e le punizioni agli avversari. La qualità più grande della formazione ligure è la capacità di attaccare l’area di rigore avversaria con molti giocatori". Viali non potrà disporre di Fiamozzi, recuperato Sampirisi, il sistema di gioco è il 4-3-3. La Reggiana occupa l’undicesimo posto in classifica con nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Sette i gol realizzati, altrettanti quelli subiti.

Fabio Bernardini