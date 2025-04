Derby ligure Spezia-Sampdoria: oltre 10mila tifosi attesi al Picco

"Ci stiamo giocando qualcosa di importantissimo e inaspettato, non dobbiamo essere spensierati ma credere di fare qualcosa di bello già da domenica. È una grande occasione ce la dobbiamo giocare fino alla fine, non dobbiamo accontentarci". Sta in queste poche ma significative parole, espresse da mister D’Angelo in conferenza e ribadite dal centrocampista Filippo Bandinelli ("Andiamo a prenderci qualcosa di bello, tutti insieme e con entusiasmo"), lo spirito con il quale gli Aquilotti scenderanno in campo, oggi contro la Sampdoria (stadio Picco, ore 17,15, arbitra Rapuano). Un derby che richiamerà oltre 10mila tifosi bianchi sugli spalti, con cori, colori e entusiasmo che torneranno a padroneggiare. Non mancheranno, nel settore ospiti della curva Piscina, i tifosi sampdoriani che, negli anni ‘80 e ‘90, condividevano una bellissima amicizia con i ’colleghi’ spezzini, purtroppo naufragata recentemente. Sarà, dunque, un derby ligure a tutti gli effetti, con spezzini e genovesi che ostenteranno folklore e passione per le rispettive squadre. Ciò che purtroppo non è avvenuto nella gara di andata, caratterizzata dallo ’stop’ alla trasferta imposti ai tifosi dello Spezia. Sul fronte tecnico mister D’Angelo, pur alle prese con sei assenze importanti (Sarr, Soleri, Reca, Cassata, Vignali, Degli Innocenti), ha cercato di tenere alto il morale della truppa e dell’intero ambiente: "Sedici per vincere li troviamo, questo deve essere il nostro pensiero".

Con il sogno promozione diretta ormai praticamente accantonato, visto gli otto punti di distacco dal Pisa battuto però ieri in casa dal Modena, lo Spezia dovrà cercare di blindare il terzo posto, vincendo con la Samp, sancendo una superiorità con i genovesi certificata dai 23 punti di differenza in classifica. La Cremonese, vittoriosa venerdì sera a Reggio Emilia, si è pericolosamente avvicinata alle Aquile, d’obbligo dunque tornare al successo per riportare il vantaggio sui grigiorossi a sei punti. Prima del via l’ex capitano aquilotto Claudio Terzi, ora tecnico della Primavera, entrerà nella Hall of fame del club.

Queste le probabili formazioni. SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Esposito S. (o Nagy), Bandinelli, Aurelio; Esposito P. Lapadula.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Bereszynski (o Curto), Altare, Riccio; Depaoli, Ricci, Yepes, Venuti; Akinsanmiro, Sibilli; Niang (Possibile anche il 3-4-1-2, con Sibilli a ridosso di Coda e Niang).

Arbitro: Rapuano di Rimini