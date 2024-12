Derby Sampdoria-Spezia: senza tifosi, il calcio perde la sua anima

Soli, contro tutto e tutti, con l’orgoglio di sempre. Il derby Sampdoria-Spezia, in programma oggi alle 17,15, allo stadio ‘Ferraris’ (arbitra Aureliano di Bologna), sarà privo di un elemento caratterizzante e fondamentale, ovvero la componente emozionale che i tifosi aquilotti portano in dote.

Una sfida importantissima, ma orfana della partecipazione popolare che è il senso del calcio, per una decisione del prefetto di Genova (confermata dai giudici del Tar), che un’intera tifoseria ritiene ingiusta. Gli uomini di D’Angelo non potranno contare sul sostegno di duemila supporter spezzini; al seguito vi sarà solo un centinaio di appassionati residenti fuori provincia.

Davvero un peccato, ormai si va verso un calcio privo di tifosi, sempre più orientato a promuovere il prodotto verso una clientela di ‘spettatori’ televisivi asettici. Inevitabile, alla lunga, che il sistema imploda perché un calcio senza le emozioni dei supporter, non è calcio.

Lo stesso mister D’Angelo ha espresso il suo dispiacere: "È un vero peccato, sappiamo che sarebbero venuti in tanti a sostenerci, avremo dunque una responsabilità in più per cercare di dare una soddisfazione a distanza alla nostra gente. Sarebbe stato bello che entrambe le squadre fossero state rappresentate dai rispettivi tifosi".

E, comunque, a fine gara, l’appuntamento è per un applauso simbolico dei protagonisti sotto lo spicchio di curva ospite semivuota. "Sarà una gara insidiosa - ha messo in guardia il tecnico aquilotto - contro una Samp che vive un momento di difficoltà, ma che avrà nuovi stimoli a seguito del cambio di allenatore. Servirà approcciare il match con una determinazione massimale per fare una grande partita".

Assenti gli infortunati Kouda e Vignali, oltre a Djankpata non convocato, mentre dovrebbe tornare in lista Sarr.

Probabili formazioni