E’ Spezia-mania: curva Ferrovia già esaurita

Si va verso un ‘Picco’ gremito in ogni ordine di posto per il big match di venerdì sera tra Spezia e Sassuolo. Come da previsione, la curva Ferrovia è andata esaurita nel giro di poche ore, restano pochi biglietti anche in tribuna e in curva Piscina, dove troveranno posto numerosi ragazzi delle scuole elementari e medie della provincia e tutti gli atleti del settore giovanile bianco, pronti a sfilare prima della gara. Entusiasmo a mille nella tifoseria aquilotta e non solo per schiacciante vittoria nel derby a Carrara, ma anche per il campionato ’strepitoso’ (per dirla alla D’Angelo) che lo Spezia sta disputando, certificato dai numeri: terzo posto in classifica con 42 punti, 6 più della Cremonese quarta, 11 vittorie, 9 pareggi e 2 sole sconfitte, migliore difesa del campionato con soli 14 gol subiti, terzo migliore attacco con 34 gol realizzati, 11 dei quali a firma di Pio Esposito, neocapocannoniere del torneo.

Conquistata la salvezza, è inevitabile alzare l’asticella delle ambizioni che potranno essere testate nella sfida alla capolista Sassuolo, 10 punti in più delle Aquile, con un ruolino di marcia incredibile: 52 punti, 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte contro Cremonese e Pisa. Impressionante l’attacco dei neroverdi con 50 gol realizzati; lascia margini di speranza invece la difesa a fronte dei 23 gol subiti. D’Angelo, nello stilare la formazione iniziale, potrà nuovamente contare su Gori e Bertola, che hanno ormai recuperato dai rispettivi fastidi, ma dovrà far fronte a due problemi di non poco conto: l’indisponibilità di Nagy (distorsione alla caviglia, ne avrà almeno per due settimane) e di Soleri, alle prese con un’infiammazione tendinea che necessita di approfondimenti. Torneranno a disposizione da un turno di squalifica, Di Serio, Wisniewski e Cassata, quest’ultimo ex Sassuolo, come Aurelio, Falcinelli e Bandinelli.

Sul fronte opposto si rivedranno Moro, Antiste, Pierini, Boloca e lo spezzino Mulattieri, che esordì in B proprio nelle Aquile. Previste modifiche nella formazione iniziale rispetto a Carrara, col rientro di Wisniewski a fianco di Hristov e Mateju. A centrocampo, Bandinelli si candida a sostituire Nagy, con Salvatore Esposito e Degli Innocenti confermatissimi. Scontato l’impiego sulle corsie esterne di Elia e Reca, mentre in attacco potrebbe essere riproposta la coppia Pio Esposito-Kouda. Sul fronte mercato non si registrano novità. Gli interessi per Di Mario dell’Entella o Lapadula restano tali in assenza di cash. S Ieri, infine, si è svolta l’assemblea di Lega di Serie B, alla quale hanno partecipato i dirigenti Corradino, Gazzoli e Peri.

Fabio Bernardini