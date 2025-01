ECCELLENZA FEMMINILE. Aquilotte a valanga. Otto gol nel derby . Il Carpena paga le tante assenze

SPEZIA 8 CARPENA 1

SPEZIA: Vené; Chicane, Pieri; Nellini, Colaiacomo, Ordura; Marcarelli, Bernardi, Berti, Argentato (62’ Basso), Brunetti. (A disp. Bianchi, Marciasini, Vannucci, Baldini). All. Foschi.

CARPENA: Sernesi; Peressini, Trenti; Mori, Milanta, Mauro; Fares, De Angelis, Chilosi, Maschio, Brambilla. All. Venezia.

Arbitro: Mergoni di Spezia

Reti: 13’ Marcarelli, 25’ Brunetti, 32’ Chilosi, 42’ e 49’ Marcarelli, 56’ e 66’ Berti, 78’ Basso, 83’ Berti.

LA SPEZIA – Uno Spezia in crescita continua a vincere e a scalare la classifica. Neto successo nel derby al Ferdeghini contro il Carpena, in campo in formazione rimaneggiata e senza cambi in panchina. Marcarelli e Brunetti firmano il 2-0 per le aquilotto, le ospiti reagiscono con Chilosi che accorcia le distanze su punizione. Prima della pausa Marcarelli firma il 3-1. Il Carpena poi resta però in 9 per gli infortuni a Mori e De Angelis, lo Spezia ha quindi la strada spianata: Marcarelli fa tripletta, poi c’è gloria per Berti, in gol anche Basso che anticipa tutte sul traversone di Nellini. Il Carpena in questi giorni cercherà rinforzi per risalire a centroclassifica.

Risultati: Genova Calcio- Sestri Levante 8-1; Busalla- Albenga 3-0; Vado-Novese 7-0; Entella-SerraRiccò 20-0; Praese- Speranza Savona 3-1.

Classifica: Genova Calcio, Busalla e Vado 18; Entella ed Albenga 15; Praese 11; Spezia 10; Speranza Savona 6; Sestri Levante 4; Carpena e Novese 3; Serra Riccò 0.

Marco Zanotti

Nella foto: Serena Berti (foto www.speziacalcio.com)