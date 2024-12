Eccellenza femminile. Prima vittoria per lo Spezia

Arriva la prima vittoria per lo Spezia targato Foschi nel Campionato di Eccellenza Ligure: 5-1 il finale a Novi Ligure. Per lo Spezia doppietta di Bernardi, Brunetti, Sciarascia e Nellini, per la Novese a segno Gregorace. Sconfitta immeritata invece per il Carpena che cede 2-0 alla Praese. Un risultato troppo severo nei confronti di un Carpena che nel primo tempo tiene spesso l’iniziativa, con Chilosi ed Ussi che impegnano Bandini almeno un paio di volte a testa, Sernesi è altrettanto brava su Zanardi. La Praese cresce alla distanza, uno spunto di Nocco propizia il goal di Arrighi, poi Tavilla sfiora il pari in mischia ma è soprattutto Moramarco ad andare vicina al goal, poi Boccone chiude la gara. Le altre partite: Albenga-Serra Riccò nd, Speranza-Genova Calcio, 0-3 Vado- Entella 4-1 e Sestri Levante-Busalla 1-4 Classifica: Genova Calcio 12 Albenga. Vado, Entella 9 Speranza Savona e Busalla 6 Praese, Spezia, 4 Carpena, Novese 3, Sestri Levante, Serra Riccò 0

Marco Zanotti