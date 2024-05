Elia segna un gran gol, Pio Esposito ci prova. Nikolaou prende il giallo e salterà il Venezia

ZOET 6: nulla può sugli eurogol di Tutino. Ci mette pezze deviando in angolo il colpo di testa di Meroni, smanacciando il cross velenoso di Marras e parando a terra il tiro di Mazzocchi.

MATEJU 5,5: brividi freddi per un rinvio cortissimo, in area, sull’accorrente ex Antonucci. Così così in corso d’opera sulle progressioni di D’Orazio (46’ VIGNALI 6: prima si divora il gol del 3 a 2 poi lo sigla ma il Var strozza in gola la gioia di un intero popolo).

HRISTOV 6.5: è l’unico a non perdere la bussola nei momenti iniziali del match. Sfiora la quarta rete in campionato con un colpo di testa che termina di un nulla sull’esterno della rete.

NIKOLAOU 6: combina il patatrac cagionando la punizione evitabilissima e vincente dal limite di Tutino. Alla distanza prende le misure degli avversari, provando a riscattarsi con un colpo di testa di poco sopra la traversa. Ammonito, salterà il match contro il Venezia.

RECA 6,5: patisce le accelerazioni di Marras, ma ci mette cuore e anima siglando il meritato pareggio con un colpo di testa. Potrebbe replicare nella ripresa ma Micai si immola (62’ ELIA 7: sigla un gol di rarissima bellezza, stop e destro al volo con la sfera che si insacca).

NAGY 6: richiama alla calma e all’ordine i compagni, dando l’esempio con una gara di sostanza e equilibrio tattico. Termina sul fondo una sua conclusione di destro.

ESPOSITO S. 6: ottimi assist per Hristov e Pio, imprecazioni a non finire per il suo bolide deviato miracolosamente in angolo da Micai.

BANDINELLI 5,5: si sacrifica in fase difensiva aiutando Reca nelle chiusure su Marras. Qualche buona sortita sulla trequarti, propizia il rigore con un tiro che impatta il braccio largo di Camporese. Non ottimale, però, la chiusura su Antonucci al quale concede metri per l’assist vincente a Tutino (62’ BERTOLA 6: entra con il cipiglio giusto, fornisce l’assist per il gol di Vignali).

VERDE 5,5: poca brillantezza, ci prova con una punizione parata da Micai, per poi sprecare da ottima posizione calciando sopra la traversa. Disperazione a non finire per il calcio di rigore battuto non benissimo deviato da Micai in angolo (85’ FALCINELLI s.v.: Meroni gli nega la gioia del suo primo gol).

ESPOSITO P. 6: tre colpi di testa pericolosi, l’ultimo dei quali non propriamente incisivo da favorevolissima posizione con Micai a parare. Ci mette del suo sul gol dell’1 a 1 calciando sulla traversa, urlo strozzato in gola per la sua conclusione respinta sulla linea da Marras.

DI SERIO 5,5: tenta il colpo a giro con un sinistro delizioso che Micai devia in angolo, ma pecca di egoismo in contropiede non servendo Verde (80’ KOUDA s.v. buon approccio).

ALL. D’ANGELO 7: la sua squadra disputa un’ottima partita, azzecca i cambi, ci sarà da soffrire fino alla fine con la grinta di sempre.

ARBITRO SACCHI 6,5: ottimamente coadiuvato dal Var, decreta il rigore a Verde, concede il gol del pareggio a Reca e annulla il gol di Vignali.