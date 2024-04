Era già il vice degli ex tecnici della formazione biancoblu Luciano Foschi e Emiliano Bonazzoli: allenerà in deroga. Il Lecco esonera Aglietti, squadra a Malgrati

Mister Michele Mignani ha ‘bruciato’ sul filo di lana Massimiliano Alvini per la panchina del Palermo. Il club rosanero, per sostituire Eugenio Corini, aveva pensato all’ex allenatore dello Spezia, esonerato dal club bianco lo scorso novembre (da regolamento può allenare un’altra squadra), salvo poi dirottarsi su Mignani. Un peccato per il club bianco che ha visto sfumare il risparmio di quasi tre mensilità ancora da corrispondere a Alvini. Anche il Lecco, prossimo avversario dello Spezia, ha esonerato mister Alfredo Aglietti e ha affidato la panchina ad Andrea Malgrati, già vice degli ex tecnici della formazione biancoblu Luciano Foschi e Emiliano Bonazzoli, che allenerà in deroga fino al termine della stagione. Ieri pomeriggio, nel frattempo, gli Aquilotti hanno svolto un allenamento in vista dell’importantissima sfida di sabato prossimo, al ‘Picco’, contro il Lecco (già aperta la prevendita dei biglietti). Mister D’Angelo non potrà ancora contare su Di Serio, Wisniewski, Crespi e, probabilmente, Reca. Infine, da segnalare la multa di 10mila euro comminata dal giudice sportivo all’Ascoli "per avere suoi sostenitori, al 6’ del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco, un chiodo lungo circa quindici centimetri". Era stato il portiere Zoet ad accorgersi dell’oggetto in campo e a consegnarlo all’arbitro Sozza.

Restano in diffida nello Spezia: Nikolaou, Bandinelli, Muhl, Bertola, Falcinelli.

Fabio Bernardini