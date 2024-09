Esodo di tifosi a Cremona. "Spezia, siamo tutti con te. E’ una squadra battagliera»

I tifosi aquilotti scaldano i motori in vista della trasferta di sabato a Cremona. In fase di completamento i 5 pullman allestiti dal gruppo Belini frizzanti (2), Fedelissimi Mazzetta, gruppo Bullone e club Orgoglio Spezzino, saranno moltissimi colori che si muoveranno con mezzi propri. Circa mille i supporter che saranno allo ‘Zini’, da oggi pomeriggio è attiva la prevendita dei biglietti sul circuito TicketOne e nei punti vendita abilitati, al prezzo di 15 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, 5 euro per gli under 14. Necessaria la Eagle Card. Paolo Gnaga è tra gli organizzatori del pullman del club Orgoglio Spezzino: "Sostegno ed entusiasmo devono essere le nostre parole d’ordine, al ‘Picco’ e soprattutto in trasferta. Per questo motivo tutti a Cremona con la voce e con il cuore. I giocatori che sono corsi verso la Ferrovia al fischio di Aureliano nel match contro il Cesena e si sono arrampicati sulle recinzioni per abbracciare noi tifosi sono l’immagine di questo momento entusiasmante. Lo Spezia è una squadra di valore, questo è il punto di partenza migliore, dove potrà arrivare ce lo diranno le prossime giornate". Sarà a Cremona anche Ernesto Azzarini del gruppo Asc: "Grande inizio di torneo delle Aquile che interpretano lo spirito che tanto piace a noi tifosi spezzini, da sempre innamorati di una maglia bianca sudata. La sapiente regia di D’Angelo ha trasmesso ai giocatori quella determinazione che ci deve essere fino all’ultimo tuffo, ben oltre i novanta minuti di gioco. Si respira entusiasmo, perché la forza della squadra sta proprio nel gruppo unito e solidale, lo attesta la sfrenata corsa di tutti i giocatori, panchina compresa, dietro Bertola, sotto la curva Ferrovia, al suo gol nella partita contro il Cesena. Resto con i piedi per terra, ma ritengo questo Spezia da playoff, ben sapendo che la salvezza tranquilla deve essere il primo obiettivo. Continuiamo ad essere il dodicesimo uomo anche in trasferta. Senza indugi tutti a Cremona per continuare la corsa e invertire il trand di sconfitte patite nelle ultime due occasioni sotto il Torrazzo". Chiude Cristian Fregoso: "Vedo uno Spezia all’insegna del sacrificio e del sudore, tanto merito dell’allenatore. La squadra sta ostentando grande carattere, grinta, forza, voglia, sostenuta da un popolo che sta rispondendo alla grande. Spero che a Cremona ci sia tanta gente, bisogna incitare questo Spezia da ‘Picco’".

Fabio Bernardini