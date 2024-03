Exploit dei ragazzi allenati da Gianni Migliorini che rimontano lo svantaggio con le reti di D’Auria e Christian Carbone. Gli aquilotti under 15 battono la Juventus

Due sconfitte e una vittoria per le tre giovanili dello Spezia impegnate nei campionati nazionali. Partiamo dal successo al Ferdeghini per 2-1 dei più piccoli, l’Under 15 di Gianni Migliorini, ancora una volta protagonista di grandi exploit: dopo aver battuto l’allora capolista Bologna a fine febbraio, è toccato questa volta alla terza in classifica, la Juventus, cadere sotto i colpi degli aquilotti che, con questi tre punti, scavalcano il Napoli (superato dalla Cremonese) e sono ora quartultimi. Passano in vantaggio gli ospiti di mister Benesperi con Elimoghale al quarto d’ora, ma dopo dieci minuti la pareggia D’Auria; poi ci pensa Christian Carbone a definire lo score. Classifica: Genoa punti 49; Bologna 43; Juventus 41; Cremonese e Parma 32; Torino 31; Modena 30; Sassuolo e Sampdoria 26; Spezia 20; Napoli 19; Pisa 13; Reggiana 6.

Perde invece posizioni l’Under 17 di mister Claudio Terzi, piegata dal Sassuolo in trasferta per 2-1. Dopo il vantaggio di casa di Daldum, pareggia nella ripresa lo spezzino Ferrazza, poi la risolve per gli emiliani il nuovo entrato Amendola. Classifica: Juventus punti 44; Sassuolo 38; Bologna 36; Genoa, Torino e Parma 33; Spezia 30; Sampdoria 27; Pisa 21; Modena 20; Cremonese 17, Napoli e Reggiana 9.

Letteralmente strapazzata, invece, l’Under 16 di Riccardo Corallo che, tra le mura amiche del centro sportivo di Melara, rimedia un pesante 2-9 dalla capolista (ora solitaria) Juventus. Tutto già si decide nella prima frazione con i bianconeri torinesi a fare centro tre volte con Ceppi, poi con Tiozza Pagio e Bracco; poi apre Borasio per il parziale 0-6 e accorcia Rosati, prima di andare 1-8 per le marcature di Chessa e Moschetta; nel finale Amato per gli aquilotti e Gjoka per gli ospiti fissano lo score finale. Classifica: Juventus punti 45; Sampdoria 43; Genoa 35; Bologna 33; Parma e Cremonese 31; Torino 28; Napoli 26; Spezia 25; Pisa 21; Sassuolo 20; Modena 13; Reggiana 7.

