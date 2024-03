Fedelissimi. Sventola il drappo dei ’Fèa de Spèza, solo per la maglia’

Sventola il drappo, in ogni stadio della penisola italica, del gruppo ‘Fèa de Spèza, solo per le maglia’ (nella foto). Sono già 22000 i chilometri percorsi nell’attuale campionato, da parte dei fedelissimi tifosi delle Aquile facenti parte del club ‘Fuori di Spezia’, che raggruppa tutti gli appassionati dei colori bianchi emigrati nelle varie zone d’Italia per motivi di lavoro ma rimasti fedeli ai simboli aquilotti. Il gruppo, nato due anni fa, ha varato un atto costitutivo informale con i principi base al quale si ispira, in primis "vivere la passione per i colori bianchi in presenza, ovvero negli stadi, limitando l’uso dei profili social alla sola condivisione delle immagini delle trasferte". Un elemento caratterizzante del gruppo è poi la beneficenza ad enti o associazioni no profit. Il consiglio direttivo si compone del presidente Nicola Gianardi, del vice Simone Vasta, del segretario Alessandro Di Salvo e del tesoriere Lorenzo Mazzi. Prezioso il contributo organizzativo per la "fondazione" del gruppo da parte di Gabriele Pierini dei Belini Frizzanti.

Fabio Bernardini