Fezzanese, cuore e orgoglio per un pari d’oro. Sotto di due reti, recupera e sfiora la vittoria

Fezzanese

2

Sanremese

2

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello, Stradini (69’ Bianchi), Terminello, Santeramo, Cantatore, Giampieri, Bruccini, Fiori (63’ Beccarelli), Baudi (45’ Verona), Mariotti (74’ Scarlino). A disp. Gaggini, Guelfi, Banti, Bracco, Passeri. All. Rolla.

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Legal (80’ Conti), Maglione (64’ Gatto), Ibe, Rocco (56’ Gagliardi), Tordini (69’ Bechini), Cesari, Larotonda, Santanocito, Pietrelli. A disp. Grotta, Pellicanò, Maugeri, Scariano, Camerino. All. Gori.

Arbitro: Zadrima di Pistoia (assistenti D’Orto di Busto Arsizio e Fantaccione di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 5’ e 21’ Ibe, 32’ Fiori, 44’ Baudi.

SARZANA - Grande prova di orgoglio e di carattere della Fezzanese che malgrado fosse in formazione rimaneggiata rimonta due gol pareggiando 2-2 il derby ligure con la Sanremese della tredicesima giornata del girone A di serie D. La compagine del presidente Arnaldo Stradini scendo però al decimo posto in classifica scavalcata da Bra e Città di Varese che battono rispettivamente 1-0 il Chieri e 2-1 il Pontdonnaz. Ottima nel complesso la prova dei ragazzi di Cristiano Rolla che mancavano di ben sei pedine importanti come lo squalificato Gabelli e gli infortunati Salvalaggio, Selimi, Nicolini, Lunghi e Cecchetti ai quali nel corso del match si aggiungeva Baudi che si faceva male nell’azione del suo gol. Fezzanoti che recriminano anche per la mancata concessione di un calcio di rigore nei minuti di recupero. La gara del ‘Miro Luperi’ di Sarzana vede i sanremesi partire forte e al 5’ sono già in vantaggio con Ibe che segna con un preciso rasoterra dal limite. Al 21’ il raddoppio sempre di Ibe che fa doppietta con un tiro da posizione defilata con palla che deviata da Del Bello si impenna e spiazza Angeletti. Al 28’ Cantatore dalla distanza chiama Bohli alla parata. Al 30’ bella parata di Angeletti su colpo di testa di Rocco. Al 32’ la Fezzanese accorcia le distanze con un potente destro dal limite di Fiori all’incrocio dei pali. Al 44’ il bomber Baudi sigla un eurogol che regala il 2-2 ai suoi con un micidiale destro dai 20 metri. Purtroppo nell’azione del gol Baudi si infortuna e deve uscire al 45’ sostituito da Verona. Nel recupero al 46’ Maglione di testa mette di poco a lato su corner di Rocco. Al 59’ provvidenziale uscita di Angeletti sul solitario Maglione andato via in velocità. Al 61’ sempre Angeletti è bravissimo a deviare sul palo un tocco ravvicinato di Ibe e sulla ribattuta Santeramo respinge sulla linea. All’81’ il neoentrato Scarlino spreca un’opportunità ritardando troppo il tiro dopo aver saltato due avversari e così la difesa ospite riesce a chiuderlo. Al 90’ Ibe si libera bene ma calcia a lato. Al 94’ Larotonda atterra nettamente in area Verona andato via in velocità ma l’arbitro fa proseguire tra le proteste dei verdi.

Paolo Gaeta