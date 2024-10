Fezzanese, il Foligno certifica la crisi. Terza sconfitta consecutiva per i verdi

Fulgens Foligno

2

Fezzanese

1

FULGENS FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Panaioli (77’ Settimi), Brevi (77’ Pupo Posada), D’Urso (61’ Tomassini), Khribech (70’ Di Cato), Calderini (90’ Mattia). A disp. Lori, Cesaretti, Maselli, Monanni. All. Manni.

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Stradini (65’ Gabelli), Selimi, Masi, Del Bello, Campana (65’ Cargiolli), Cantatore (81’ D’Alessandro), Lunghi (71’ Mulattieri), Bruccini, Scieuzo (55’ Loffredo). A disp. Andreoli, Galloro, Smecca, Giampieri. All. Rolla.

Arbitro: Zito di Rossano (assistenti Casula di Carbonia e Serusi di Oristano).

Marcatori: 77’ Bruccini, 85’ Tomassini, 89’ Pupo Posada

FOLIGNO - Terza sconfitta consecutiva per la Fezzanese che perde 2-1 nel finale sul campo del Fulgens Foligno nel primo turno infrasettimanale stagionale valevole come ottava giornata del girone E di serie D. Minuti finali fatali per i ragazzi di Cristiano Rolla che subiscono una clamorosa rimonta dopo essere passati in vantaggio. Verdi che restano pertanto da soli in fondo alla classifica. Prova comunque sfortunata per la compagine del presidente Arnaldo Stradini che se pur priva dell’ex professionista Cesarini e di Nicolini, Fiori, Bordin e Sacchelli mette in serie difficoltà i forti avversari che attualmente sono al quinto posto.

Tra i verdi fa il suo esordio il neoacquisto Alessio Cargiolli attaccante esperto, classe 1989, proveniente dalla Casatese ma con trascorsi nella Virtus Entella, nel Sestri Levante, nella Massese, nell’Albissola ed altre. Risultato bugiardo in quanto un pareggio avrebbe rispecchiato meglio l’andamento di una partita combattuta ed equilibrata nella quale le due squadre si sono equivalse. La prima emozione al 6’ è fezzanota con una punizione di Bruccini che sfiora l’incrocio dei pali. All’11’ D’Urso con un gran tiro impegna Pucci. Al 22’ Khribech con un potente tiro dalla distanza calcia di poco sopra la traversa. Al 26’ e al 32’ Scieuzo e Bruccini sono pericolosi dal limite. Al 54’ Calderini con un insidioso sinistro calcia di poco alto. Al 77’ Fezzanese in vantaggio con un bel tiro ad incrociare di Bruccini. All’84’ Tognetti è attento su tiro del neoacquisto Cargiolli. Poco all’85’ gli umbri pareggiano con il neoentrato Tomassini che sfrutta una sponda di testa dell’altro subentrato Pupo Posada su cross di Di Cato. All’89’ i padroni di casa ribaltano il risultato siglando il 2-1 sempre con un neoentrato Pupo Posada che sfrutta un assist di Calderini. Al 92’ Bruccini sfiora il pareggio con una conclusione dal limite che esce di poco.

Paolo Gaeta