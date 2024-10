Fezzanese, quarta sconfitta consecutiva. Crisi senza fine, al Luperi passa il Flaminia

Fezzanese

0

Flaminia

2

FEZZANESE: Pucci, Selimi, Gabelli (83’ Stradini), Masi, D’Alessandro (61’ Loffredo), Cantatore (56’ Beccarelli), Galloro (70’ Salvetti), Bruccini, Cargiolli, Lunghi, Campana (66’ Scieuzo). A disp. Andreoli, Del Bello, Giampieri, Mulattieri. All. Rolla

FLAMINIA: De Fazio, Igini, Mariani, Lo Zito, Benedetti, Zanchi, Sirbu, Malaccari, Casoli (86’ Rossi), Grassi (61’ Celentano), Mattei (89’ Paun). A disp. Faralli, Massaccesi, Falli, Mazzon, Bonifazi, Alagia. All. Nofri Onofri

Arbitro: Artini di Firenze (assistenti Vicari di Lucca e Quartararo di Firenze).

Marcatori: 25’ Sirbu, 85’ Celentano

SARZANA - Quarta sconfitta consecutiva per la Fezzanese che perde per 2-0 con il Flaminia. Si aggrava la situazione di classifica per i ragazzi di Cristiano Rolla che restano all’ultimo posto in classifica ma vedono aumentare il proprio divario dalle dirette concorrenti. Risultato comunque che non rispecchia l’andamento di una brutta partita nella quale le due squadre hanno fatto poco. I laziali sono stati soltanto più cinici sfruttando alcuni errori dei fezzanoti. Team di Fezzano che lamenta comunque la mancata concessione di un rigore sullo 0-0 che avrebbe potuto consentirgli di passare in vantaggio. Verdi che presentavano dall’inizio il neoacquisto Cargiolli che nel complesso ha disputato una buona gara (giocata al ‘Miro Luperi’ di Sarzana a porte chiuse senza la presenza del pubblico).

Fezzanese che parte bene ed in avvio al 2’ potrebbe passare in vantaggio ma l’arbitro le nega un rigore sorvolando su un intervento in area di Benedetti su Lunghi. Al 22’ una punizione di Bruccini esce a lato di poco. Al 25’ viterbesi a sorpresa in vantaggio con Sirbu in contropiede. Al 29’ Lunghi si libera bene ma calcia alto da buona posizione. Al 31’ ancora Sirbu va in velocità ma Pucci è bravo a parare. Al 38’ spettacolare rovesciata di Cantatore, su corner di Bruccini, che esce di pochissimo a lato. Al 43’ Lunghi, da due passi, manca la deviazione vincente su bel cross di Bruccini. Al 52’ Benedetti mette di testa a lato di poco su corner di Malaccari. Al 54’ Pucci salva sembra su Sirbu lanciato in contropiede. Al 59’ Lunghi in tuffo di testa mette di poco a lato su bel cross di Gabelli. Poco dopo al 60’ De Fazio salva su Bruccini lanciato dal neoentrato Beccarelli. All’85’ il raddoppio del subentrato Celentano da sottomisura su cross di Casoli. Inutile il forcing finale dei verdi di casa.

Paolo Gaeta