Fezzanese trionfa contro Siena: vittoria storica in serie D

FEZZANONel giorno dell’immacolata concezione la Fezzanese compie una grande impresa che rimarrà nella sua storia. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini espugna per 1-0 il campo del blasonato Siena, che ha militato per diverse stagioni nei professionisti compresa la serie A, nella quindicesima giornata del girone E di serie D. Per i fezzanoti è il secondo successo consecutivo ed il terzo risultato positivo che li rilancia nella lotta per la salvezza avvicinandoli alle dirette concorrenti.

Con questi tre punti fondamentali i verdi si portano a tre punti dal Flaminia, a quattro da San Donato Tavarnelle e Terranuova Traiana e a sei da Figline e Sangiovannese. Da incornciare la prova colletiva dei ragazzi di Alberto Ruvo che mancavano di quattro pedine importanti come l’ex professionista ed ex di turno Cesarini e di Nicolini, Antezza e Del Bello.

Ovviamente euforia, gioia e soddisfazione per tutto il team di Fezzano come traspare anche dalle parole dell’allenatore in seconda Massimiliano Leccese che sostituiva in panchina il mister Ruvo squalificato. "È una vittoria importante – afferma Leccese – ed è il terzo risultato utile consecutivo, diamo continuità e domenica dopo domenica riusciamo a prendere sempre più coraggio e siamo riusciti a dimostrarlo contro una nobile ed una società di questo calibro che non dovrebbe stare nemmeno in serie D."

"I ragazzi sono stati bravissimi e ordinati in un campo assolutamente non facile con la tifoseria contro ed avversari di assoluto livello, complimenti a tutti perchè lavorano tantissimo durante la settimana ed è il giusto premio. Non era facile entrare in questo campo soprattutto per alcuni che erano all’esordio in questo campionato come me dopo i primi minuti in qualche frangente possono essere tremate le gambe ma poi hanno preso sempre più coraggio e consapevolezza del fatto che i mezzi ci sono e i ragazzi hanno applicato il lavoro che svolgono durante la settimana e sono stati bravi poi nel secondo tempo su una ripartenza siamo riusciti a trovare il gol un po’ fortunoso ma venuto grazie al nostro atteggiamento, per costruire in avanti qualcosa in più senza accontentarsi del pareggio."

"Caratterialmente e tatticamente – spiega ancora l’allenatore in seconda della Fezzanese – i ragazzi seguono le istruzioni di mister Ruvo, dobbiamo trovare la continuità di risultati ed il difficile ora è continuare questa serie positiva ed è importante per noi per prendere consapevolezza in quello che dobbiamo fare. I mezzi ci sono e con coraggio in ogni campo dobbiamo tirarli fuori."

La Fezzanese cercherà pertanto di continuare questa crescita anche domenica prossima nella sedicesima giornata dove affronterà a Seravezza l’Orvietana.