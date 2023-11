Forza e Coraggio beffata a Taggia. Un gol di Carletti stende i graziotti

Taggia

2

Forza e Coraggio

1

TAGGIA: D’Ercole, Moglan, Carletti, Peirano (55’ Ragucci), Castaldo, Messina, Miceli (81’ Cassini), Alberti, Alvarez, Travella, Martelli (74’ Kane). A disp. Palmieri, Malfatto, Cortese, Grandi, Paglieri, Coccoluto. All. Fiuzzi.

FORZA E CORAGGIO: Costa, Belloni (68’ Calanda), Lucaccini, Fall, Bigini, Bernuzzi, Lorenzini, Larcombe, Frolla (46’ Manfredi), Murati, Bertozzi. A disp. Cima, Lanterna, Capasso, Cissè. All. Gassani (squalificato) in panchina Benedetti.

Arbitro: Duranti di Trento (assistenti Campazzo di Genova e Di Benedetto di Novi Ligure).

Marcatori: 38’ Alberti, 71’ Larcombe, 77’ Carletti.

TAGGIA - Una sfortunata Forza e Coraggio perde immeritatamente per 2-1 a Taggia nella decima giornata dell’eccellenza. Per il team di Matteo Gassani è la quarta sconfitta consecutiva che li mantiene così all’ultimo posto in classifica ma recrimina per il maggior numero di palle gol create rispetto agli avversari ma non sfruttate anche per la bravura del loro portiere. Da notare che comunque i graziotti mancavano di ben cinque giocatori nell’ordine Papi, Mosti, Venturini, Della Pina e Pieroni. Dopo una fase di studio la prima emozione al 29’ è locale con Castaldo di testa che, su corner di Miceli, mette di poco alto. Al 38’ taggiaschi in vantaggio con Alberti che segni in tap-in sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 45’ è miracoloso D’Ercole su colpo di testa di Belloni in un’azione nata da un corner. Nel recupero al 46’ Bigini manca la deviazione vincente per pochissimi centimetri su velenoso cross di Belloni. Nella ripresa al 47’ provvidenziale respinta di Castaldo su tiro dal limite di Bertozzi smarcato da Lorenzini che al 53’ con un gran tiro chiama D’Ercole alla prodigiosa parata. Al 59’ sempre Lorenzini si libera bene ma calcia di poco alto. Al 65’ ancora D’Ercole compie una grande parata su tiro dalla distanza del neoentrato Manfredi. Al 70’ Travella manca la sfera, da buona posizione, su cross di Miceli. Al 71’ pareggia Larcombe con un gran tiro dal limite. Al 73’ Alvarez coglie il palo con un tiro di prima intenzione su cross di Travella. Al 75’ e al 76’ D’Ercole compie altre due decisive parate sempre su Lorenzini nel primo caso sul suo tiro a tu per tu e nel secondo sul suo splendido calcio di punizione dai 25 metri. Poco dopo al 77’ la beffa con il 2-1 dei padroni di casa con Carletti in mischia

P.G.