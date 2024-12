Fra i tifosi la consapevolezza di poter lottare per la promozione. Applausi alla prestazione e fiducia nel futuro: "Le Aquile di D’Angelo non si arrendono mai»

Spezia mai domo, avrebbe meritato la vittoria contro il Mantova. 38 punti alla fine del girone di andata sono un risultato ottimo. I tifosi aquilotti, pur masticando amaro per i mancati tre punti, restano fiduciosi per il futuro: "Ce la giocheremo fino alla fine con il Pisa per il secondo posto". Concetti ripresi da Miriam Manganelli, che esalta l’ambiente dello stadio di viale Fieschi: "Il ‘Picco’ suscita sempre emozioni importanti, i ragazzi della curva Ferrovia sono stati eccezionali con quella bellissima coreografia e il loro incitamento costante. Gli Aquilotti hanno strameritato il pareggio, l’unione che hanno espresso anche contro il Mantova è stata un’arma vincente. È chiaro che dispiace per il mancato successo, ma un pareggio ottenuto all’ultimo tuffo è comunque importante e fa classifica. 38 punti alla fine del girone di andata sono il frutto di un percorso ottimo, il campionato è lungo, i punti dal Pisa sono recuperabili. Ora testa al Bari, dovremo andare a vincere per alimentare i sogni di Serie A".

Non fa drammi Andrea Moggia: "La porta del Mantova era stregata, ci prendiamo il pareggio che fa comunque classifica, a volte anche un punto alla fine del campionato può essere determinante. Lo Spezia ha macinato come sempre tanto gioco, forse è mancata un po’ di lucidità sotto porta, in attacco siamo troppo Pio-dipendenti, anche se il gol di Falcinelli fa ben sperare. I 38 punti alla fine del girone di andata sono da applausi. Bellissima la curva Ferrovia, entusiasmante la coreografia prima del match".

Si associa Angelo Molinari: "Bellissimo ritornare al ‘Picco’, uno stadio ormai all’altezza di una squadra di rango nobile come lo Spezia e di una città che è cresciuta molto. Dal punto di vista tecnico, l’impossibilità di vincere tutte le partite è fisiologica, specie quando la Dea Bendata non è dalla tua parte considerando le due traverse colpite e il fuorigioco millimetrico annullato a Pio. È ovvio che il mancato successo lascia rammarico, anche alla luce della vittoria del Pisa, ma un punto è meglio che niente visto che abbiamo segnato al 93’. A Bari lo Spezia sarà sicuramente motivatissimo e ’arrabbiato’ il giusto per cercare di recuperare i punti persi contro il Mantova".

Chiude Damiano Strà: "Bellissimo tornare in curva Ferrovia, emozioni forti, le quattromila bandiere bianche hanno elevato lo spettacolo. Dispiace non aver vinto, ma la prestazione dei bianchi è stato convincente e il girone di andata strepitoso con ben 38 punti in classifica. Ora tutti a Bari per chiudere in bellezza il 2024".