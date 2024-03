Gli allenamenti. Due giorni di riposo. Martedì la ripresa

Dopo l’allenamento di ieri mattina a Follo, gli Aquilotti osserveranno due giorni di riposo, per poi ritrovarsi martedì. Alla ripresa, se lo staff sanitario darà il via libera, Kouda e Reca (di rientro dalla Polonia) si aggregheranno in gruppo. Si rivedrà anche Cipot, che torna dalla Slovenia dove, con la sua Nazionale Under 21, ha ben figurato nel match vinto 3-0 contro la Bosnia, segnando il primo gol. Mercoledì si rivedranno anche Hristov, che non ha giocato in Bulgaria-Tanzania (1-0), Plaia e Pio Esposito che dopo la buona prova fornita con l’Italia Under 21 nella gara contro la Lettonia terminata 2-0 (l’aquilotto è entrato al 67’ e ha fornito l’assist a Fabbian), giocherà martedì a Ferrara contro la Turchia. Nagy, titolare nella gara Ungheria-Turchia (1-0), tornerà alla base, probabilmente, giovedì, visto che il 26 sarà impegnato contro il Kosovo. Fabio Bernardini