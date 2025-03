Gli avversari. Fiducia Maran:: "Giocheremo con personalità». Cistana in campo

"Il match di Spezia ci potrà dare una grande spinta, dovremo giocare con grande personalità" L’allenatore del Brescia Rolando Maran ha cercato, alla vigilia del match del ‘Picco’, di caricare la sua squadra: "Dalla partita contro gli Aquilotti abbiamo tutto da guadagnare e nulla da perdere. Non dobbiamo guardare la classifica ma la prestazione. Tutte le partite sono complicate in Serie B, ma al tempo stesso possibili. Dobbiamo riconquistare la fiducia dei nostri tifosi, in tal senso sarà importante fornire una grande prestazione contro lo Spezia. Abbiamo preparato bene una partita importante e difficile". Maran si è soffermato anche sulla precaria situazione di classifica della sua squadra. "È un momento particolare, servono serietà e equilibrio. Non dobbiamo farci prendere dalla paura, occorrerà qualcosa in più". Probabile che il sistema di gioco adottato da Maran sarà il 3-5-2 a specchio dello Spezia. Il tecnico delle Rondinelle dovrà rinunciare a Galazzi, tornerà a disposizione Cistana. Olzer e Bjarnason non convocati. Il Brescia occupa il 17° posto in piena zona play-out I 24 punti di differenza in classifica con lo Spezia risiedono anche nello score realizzativo e difensivo delle Rondinelle: 33 i gol realizzati contro i 45 delle Aquile e 40 quelli incassati contro i 22 dei bianchi (migliore difesa del torneo). Fuori casa i lombardi hanno conquistato 14 punti: 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Fabio Bernardini

Nella foto: Andrea Cistana