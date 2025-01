Gli avversari. Grosso: "Lo Spezia ha meritato i tre punti». Mulattieri: "Sono molto legato a questa città»

I meriti indiscussi dello Spezia, sono stati riconosciuti molto sportivamente dal tecnico del Sassuolo Fabio Grosso: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, peccato perché avremmo potuto fare una prestazione migliore. Diamo merito agli avversari che hanno vinto la gara. Lo Spezia non ci ha sorpreso, ha messo più energia di noi, ha vinto più duelli di noi, uscendo dal campo con una vittoria meritata. I campionati si vincono con grande voglia e determinazione, ogni squadra può metterti in difficoltà. La mia espulsione? L’arbitro mi ha detto che sono entrato in campo, a dire il vero la partita sarebbe dovuta finire senza panchine perché ho visto tante persone fare lo stesso...".

Lo spezzino Samuele Mulattieri non ha nascosto le problematiche nell’approccio agonistico alla gara da parte del Sassuolo. "Conoscevamo i rischi della partita contro uno Spezia che punta tanto sull’agonismo. Spezia e Pisa sono squadre di alto livello, dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per salire in A". L’ex aquilotto, che non ha esultato al gol del momentaneo pareggio, ha avuto parole al miele per i colori bianchi: "Sono legatissimo allo Spezia e agli spezzini perché sono cresciuto qui".

Fabio Bernardini