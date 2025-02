Gli avversari. Mandelli idee chiare: "Per noi un bel test. Sarà importante limitare Esposito»

"Lo Spezia ambisce ad andare direttamente in A ed è in grande fiducia per le numerose vittorie ottenute. Ma giocheremo al ‘Braglia’ e vogliamo fare una grande prestazione, cercando di ottenere più punti possibili". Così il tecnico del Modena Paolo Mandelli (nella foto), ex allenatore della Primavera canarina, alla guida della prima squadra maggiore dal 3 novembre scorso, al posto di Pierpaolo Bisoli. "Per noi sarà un bel test, contro un avversario che ha moltissima qualità, un’ottima organizzazione di gioco, una forza fisica importante ed è specialista sulle palle inattive. D’obbligo, da parte nostra, la massima concentrazione. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, c’è la giusta voglia". L’allenatore degli emiliani, nell’analizzare il momento della sua squadra, è tornato sulla sconfitta di Genova contro la Sampdoria: "Potevamo e dovevamo fare di più". Dal punto di vista tattico e delle strategie da adottare, Mandelli non ha dubbi: "Dovremo limitare Esposito, anche se non lo marcheremo a uomo. E in fase difensiva non dovremo andare in parità numerica". Nel Modena indisponibili Di Pardo, Ponsi, Bozhanaj e lo squalificato Battistella. Canarini al decimo posto con 30 punti, 31 i gol realizzati, altrettantI quelli subiti. Venti i punti conquistati tra le mura amiche, frutto di 5 vittorie con Bari, Juve Stabia, Carrarese, Pisa, Mantova, due sconfitte (con Cittadella e Samp) e 5 pareggi (Palermo, Cremonese, Salernitana, Sud Tirol e Frosinone). Fabio Bernardini