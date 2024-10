Gli avversari. Martusciello, che elogi le Aquile: "Squadra forte, candidata alla A»

Il tecnico della Salernitana Giovanni Martusciello (nella foto), sollecitato sulle ambizioni della sua squadra, ha spostato i riflettori sullo Spezia: "Incontreremo una squadra forte, che lotterà per vincere il campionato. Una formazione ottimamente allenata da mister D’Angelo, con la specialità dei gol da palle inattive. Noi siamo nati da poco, abbiamo prioritariamente l’obiettivo di diventare squadra, lo stiamo facendo attraverso lo spirito giusto. Il fatto che si è retrocessi dalla A non significa che si debba vincere il campionato". A margine Martusciello ha espresso tutta la vicinanza dell’ambiente granata al giocatore Lorenzo Amatucci, colpito dalla scomparsa della mamma. Lo Spezia affronterà una Salernitana rigenerata dalla vittoria a Palermo, stimolata in settimana dal presidente Danilo Iervolino, che ha voluto manifestare la sua vicinanza ai protagonisti presenziando agli allenamenti al centro sportivo Mary Rosy, a fianco del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Un riavvicinamento importante quello del patron, specie dopo le freddezze del recente passato, con la ventilata cessione alla Brera Holding (la stessa che, pare, stia trattando lo Spezia) poi sfumata. Martusciello ha problemi di abbondanza, al rientro Dalmonte e Tongya. Indisponibili solo Jeff Reine-Adélaïde e Amatucci. Confermato il 4-3-3.

Fabio Bernardini