Grande Zoet autore di quattro super parate. Nikolaou tra i migliori, Hristov ottimo rientro

ZOET 8: salva in quattro occasioni la porta spezzina: straordinaria parata sul colpo di testa a botta sicura di Gliozzi, eccezionale deviazione sulla conclusione al sette di Oukhadda, portentoso colpo di reni sull’inzuccata di Abiuso. Ci mette una pezza sull’incursione di Santoro.

GELASHVILI 4,5: troppo falloso, ingenuo in occasione dell’espulsione condannando i bianchi all’inferiorità numerica.

MUHL 5.5: bene negli anticipi, in difficoltà nelle giocate in velocità degli avversari (46’ HRISTOV 7: un valore aggiunto, salva lo Spezia dalla capitolazione con un provvidenziale colpo di testa).

NIKOLAOU 7,5: disputa una delle sue migliori partite di questo campionato. Sudori freddi per il colpo di testa di Gliozzi, decisivo il tackle sull’inserimento di Ponsi, determinante il suo anticipo di testa su Abiuso. Ottimo il suo lancio in verticale a pescare Di Serio.

MATEJU 6,5: dopo un buon primo tempo passato sulla fascia, si adatta bene al ruolo di centrale.

NAGY 6,5: sudore ad oltranza, imprecazioni a non finire per il suo bolide che si infrange sulla traversa a portiere battuto.

ESPOSITO S. 6,5: lottatore ad oltranza sono decisivi una sua scivolata in area nella ripresa e un intervento risolutore sulla linea. Si erge a protagonista con una punizione spettacolare che impatta sulla traversa a Seculin battuto.

BANDINELLI 6: torna titolare dopo un mese e la gamba non è quella dei tempi migliori, pur facendo il suo. Per motivi di forza maggiore è dirottato, con l’espulsione di Gelashvili, a quinto di sinistra (60’ VIGNALI 6: entra bene in partita, si fa anticipare sul più bello a due passi da Seculin).

ELIA 6,5: regge botta sulle velocizzazioni di Santoro, dopo il rosso di Gelashvili, D’Angelo lo sposta temporaneamente sulla destra, per poi tornare a sinistra (83’ TANCO 6,5: cuore caldo e sangue freddo, è fondamentale un suo anticipo nel recupero).

FALCINELLI 6: segnali di vivacità in un contesto difficile. Sostituito per motivi tattici. (46’ CASSATA 6: mette in campo cuore e orgoglio spezzino).

DI SERIO 6,5: bravissimo ad attaccare la profondità, ostenta personalità e classe. Si presenta a tu per tu con Seculin, di un nulla in offside (76’ ESPOSITO P. 6: si mette l’elmetto e va a guerreggiare).

ALL. D’ANGELO 6,5: applausi per uno Spezia combattivo ad oltranza che in inferiorità numerica per un’ora riesce a strappare un pareggio prezioso per il morale. È il quinto risultato utile consecutivo che deve dare forza e fiducia per il rush finale di campionato. A livello tattico, il tecnico disegna una squadra a specchio del Modena modellata sul 3-5-2, sacrificando Verde e Jagiello. In corso d’opera, a seguito dell’espulsione di Gelashvili, è costretto a cambi forzati, tutti azzeccati.

ARBITRO RUTELLA 5.5: distribuisce gialli a ripetizione con un metro di giudizio troppo fiscale ma equo.