Hristov a tutta grinta, Elia e Nagy scatenati. Nikolaou campione anche fuori dal campo

ZOET 6: blinda la porta con una paratona delle sue sul fendente a botta sicura di Di Tacchio, non arriva sulla conclusione angolata di Rodriguez.

MATEJU 5,5: si fa sorprendere dalla velocità di Rodriguez, un errore che comunque non ne condiziona il rendimento nel prosieguo. Da elogiare il suo attaccamento, nonostante la febbre è sceso in campo ugualmente.

HRISTOV 7,5: l’uomo con il turbante stile anni ‘30, colui che incarna alla lettera la spezzinità e l’orgoglio di vestire la maglia bianca, firma il gol del coraggio, del cuore e della passione ricevendo le ovazioni di un intero popolo. Esattamente come nel match di andata.

NIKOLAOU 6,5: prestazione all’altezza pur con qualche sbavatura in fase di impostazione. Suona la carica nei minuti finali, da applausi la sua vicinanza al tifoso colto da malore.

VIGNALI 7,5: il ‘fante’ spezzino, suggella la sua 150° presenza in maglia bianca con uno splendido gol di testa scatenando l’esultanza incontenibile dei settemila del ‘Picco’. Ha sulla testa la sfera del raddoppio, si divora la rete del 3-1.

NAGY 7: incurante delle fatiche in nazionale, ha l’argento vivo addosso, corre per due e fatica per tre arringando ogni pallone con la ferocia dell’aquilotto vero.

ESPOSITO S. 6,5: più mediano che regista, più garra che qualità, è prezioso il suo contributo in fase di contenimento. Ci prova con un tiro da fuori parato da Vasquez.

ELIA 7: un giocoliere irrefrenabile che crea scompiglio con le sue accelerazioni inarrestabili e i suoi dribbling fulminanti, da una sua magica giocata nasce l’assist vincente per il gol di Vignali. Porge un altro cross al bacio per la testa dello stesso spezzino non capitalizzata (87’ TANCO s.v.).

VERDE 6: in ombra per l’intero primo tempo, si prende la scena con una palombella delle sue deviata in angolo da Vasquez (77’ ESPOSITO P. 6: si danna l’anima nella corsa con qualche ingenuità).

BANDINELLI 7,5: a sorpresa inserito nell’undici iniziale, il fiorentino sfiorina la sua migliore prestazione in maglia bianca con tanta saggezza tattica, equilibrio e corsa ad oltranza. È lui a innestare l’azione del vantaggio aquilotto, offre a Hristov la sfera del raddoppio.

FALCINELLI 6: lottatore indomito su ogni pallone, vede poco la porta ma è essenziale nel tenere la palla e far salire la squadra, serve un rasoterra perfetto per l’accorrente Vignali (86’ JAGIELLO s.v.: determinazione nei minuti finali).

ALL. D’ANGELO 7: la sua squadra conquista la vittoria del cuore, da ‘Picco’, festeggiando come meglio non si potrebbe il 681° compleanno della città della Spezia. Il tecnico azzecca la formazione iniziale e i cambi.

Arbitro SOZZA 6-: sufficienza risicata, a dispetto del suo blasone da internazionale non brilla particolarmente nella direzione di gara. I replay confermano l’errore sul fallo non fischiato su Elia dal quale nasce l’azione del pareggio ascolano. Manca qualche giallo ai bianconeri ospiti.

Fabio Bernardini