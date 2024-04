I MOTIVI. Concentrazione ed umiltà verso l’obiettivo

La volontà, la lucidità, la fortuna, gli arbitraggi sereni. Serve tutto per ottenere una salvezza. I tifosi ci credono di più adesso, ma i segnali che tutto si stesse indirizzando sulla giusta strada c’erano. Poi, quando quegli elementi si incasellano e si allineano, sì che allora diventa più facile che si concretizzino gli obiettivi. La prima parte del lavoro è fatta. L’Ascoli, concorrente diretto alla salvezza, è rimasto sotto, battuto per la seconda volta (ben venga anche per la questione degli scontri diretti) dopo l’andata. Nel prossimo incontro casalingo contro il Lecco, sapremo molto del futuro dello Spezia. Sappiamo benissimo che 7 giornate alla conclusione della stagione sono ancora molte. Ma superare un primo scoglio e puntare al secondo con energia e consapevolezza, garantirebbe sicurezza e mentalità ad un gruppo che sta crescendo turno dopo turno. Come a dire, che a fine gennaio è iniziato un nuovo campionato per lo Spezia e se si proseguisse per altri mesi, la media garantirebbe posizioni ben più tranquille. Il fatto di vincere la terza casalinga di fila (quella con il Lecco), permetterebbe poi di incutere ancora più timore negli avversari, oltre che balzare più avanti. Questo, sebbene i punti e i livelli si stiano continuando ad assottigliare. Concentrazione e umiltà, sono gli elementi che garantiranno, insieme ai primi che abbiamo segnalato, la salvezza. Marco Magi