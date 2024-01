I precedenti. Favorevoli ai bianchi le tre sfide recenti in serie B. Coda firmò l’ultima vittoria grigiorossa nel 2011

Capitolo 26 di una sfida vecchia oltre un secolo, quella tra Spezia e Cremonese. Il primo nel 22/23 in Prima Divisione sul neutro di Parma (0-1,Bonzio). Rivincita aquilotta nel 23/24 (1-0, Amadesi ). Nel 24/25 finì 0-0, con lo Spezia retrocesso. Ospiti vincenti anche nella prima in B (30/31: 1-2, Dossena e Camisaschi; rigore di Cappelli). Rivincita nel 31/32 (2-0, Cappelli e Marianetti), 0-0 nel 32/33. Sempre in B 2-0 nel 36/37 (doppietta di Bermone) e 1-0 nel 37/38 (Fusco), con i cremonesi in C a fine stagione. Le squadre si ritrovarono in piena guerra, il 21 febbraio 1943, con i grigiorossi che restituirono lo 0-3 dell’andata (Barbieri su rigore, Bramanti e De Carli). Tre vittorie spezzine nel dopoguerra: 3-1 (48/49: Rizzoni; Costa, Pozzo e Pramaggiore), 2-1 (49/50: Malavasi e Broccini; Masoni) 1-0 (50/51: Frugali) con entrambe retrocesse in C. Tre sfide in C girone A: 2-0 (58/59: Corti e Castellazzi), 2-0 (59/60: Currarini e Persenda) e 0-0 (60/61). Nel 73-74 la Cremonese si trasferì nel girone B: 0-0, con il giovanissimo Cabrini che entrò nel finale. In C/1 le sfide del 78/79 (1-0, Bongiorni) e 80-81 (1-2, Barbuti; Ascagni e Bresolin), stagioni che finirono con lo Spezia in C/2. Con Luzzara iniziarono gli anni d’oro dei lombardi e la sfida tornò solo nel 2004, sempre in C/1: 2-4 (doppietta di Coti su rigore; tripletta di Prisciandaro e Lacagnina). Altro blitz ospite nel 10-11 (1-2, Buzzegoli; Stefani e Coda), 0-0 nel mitico 2011-12. La sfida tornò in B nel 17-18 (1-0, Maggiore); nel 18/19 (2-0,doppietta di Bartolomei) e nel 19-20 (3-2: Claiton; Maggiore, Di Gaudio e Nzola; Parigini). Infine il 2-2 l’anno scorso in A (Dessers; Nzola e Holm; Pickel).

Mirco Giorgi